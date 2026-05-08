Konačno razvedravanje, ali ne za sve: Stižu pljuskovi i jako jugo, a evo što donosi vikend

Danas će biti ugodnije temperature i više sunca, ali vrijeme još neće biti potpuno stabilno. U dijelu zemlje i dalje su mogući kratkotrajni pljuskovi, dok će jutro ponegdje obilježiti svježina i magla
U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz razmjerno toplo poslijepodne. Kako će tijekom dana jačati razvoj oblaka, prema večeri lokalno može pasti kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnje temperature kretat će se od 9 do 12 °C, dok će dnevne dosezati između 22 i 24 °C, javlja HRT.
Slične temperature bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Prevladavat će izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, a veći dio dana trebao bi proći bez oborina. U jutarnjim satima mjestimice je moguća kratkotrajna magla.
Na sjevernom Jadranu očekuje se pretežno sunčano vrijeme, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti više oblaka. Ondje ponegdje može pasti i malo kiše, osobito u područjima s povremeno gušćom naoblakom. Ujutro se lokalno može pojaviti magla, a uz obalu će puhati slaba do umjerena bura. Temperature će u gorju rano ujutro biti između 5 i 7 °C, na moru od 12 do 14 °C, dok će najviše dnevne iznositi od 17 do 19 °C u unutrašnjosti te između 20 i 22 °C uz obalu.
Kiša i pljuskovi u Dalmaciji
U Dalmaciji će tijekom dana stizati sve više oblaka s juga. Kiša i pljuskovi mjestimice su izgledni, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Puhat će umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati od 10 do 12 °C, uz obalu između 13 i 16 °C, dok će dnevne dosezati od 21 do 23 °C.
Promjenjivo i pretežno oblačno bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje se također očekuju povremeni pljuskovi, ponajviše u drugom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar, a temperature će biti slične onima u ostatku Dalmacije.
Vrijeme za vikend
Ni vikend neće donijeti potpuno stabilno vrijeme. U unutrašnjosti će subota i nedjelja ipak biti većinom suhi, uz više sunca nego prethodnih dana. U ponedjeljak ponovno stiže više oblaka, a mjestimice i kiša, osobito u gorju i istočnim krajevima. Povremeno će puhati umjeren jugozapadni vjetar.
Na Jadranu će vikend uglavnom proteći sunčano. U nedjelju bi na sjevernom dijelu moglo biti više oblaka i ponešto slabe kiše, dok se u ponedjeljak ponovno očekuje promjenjivo vrijeme uz mjestimične pljuskove. U subotu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a tijekom nedjelje i ponedjeljka jugo i jugozapadnjak.