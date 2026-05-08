Konačno razvedravanje, ali ne za sve: Stižu pljuskovi i jako jugo, a evo što donosi vikend

U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz razmjerno toplo poslijepodne. Kako će tijekom dana jačati razvoj oblaka, prema večeri lokalno može pasti kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnje temperature kretat će se od 9 do 12 °C, dok će dnevne dosezati između 22 i 24 °C, javlja HRT.

Slične temperature bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Prevladavat će izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, a veći dio dana trebao bi proći bez oborina. U jutarnjim satima mjestimice je moguća kratkotrajna magla.

Na sjevernom Jadranu očekuje se pretežno sunčano vrijeme, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti više oblaka. Ondje ponegdje može pasti i malo kiše, osobito u područjima s povremeno gušćom naoblakom. Ujutro se lokalno može pojaviti magla, a uz obalu će puhati slaba do umjerena bura. Temperature će u gorju rano ujutro biti između 5 i 7 °C, na moru od 12 do 14 °C, dok će najviše dnevne iznositi od 17 do 19 °C u unutrašnjosti te između 20 i 22 °C uz obalu.

Kiša i pljuskovi u Dalmaciji

U Dalmaciji će tijekom dana stizati sve više oblaka s juga. Kiša i pljuskovi mjestimice su izgledni, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Puhat će umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati od 10 do 12 °C, uz obalu između 13 i 16 °C, dok će dnevne dosezati od 21 do 23 °C.