Pretežno sunčan dan, ponegdje moguća kiša: Evo kakvo nas vrijeme čeka ostatak tjedna

Vrijeme kroz tjedan - kopno i more

U unutrašnjosti nastavak toplog vremena, osobito u početku, a i jutra će biti malo manje hladna. Ipak neće biti baš sasvim sunčano, bit će povremeno više oblaka, osobito oko četvrtka i početkom vikenda, ali samo sporadično uz malo kiše ili kraći pljusak, uglavnom u gorju, prognozira RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Na Jadranu nešto oblačnije nego na kopnu, osobito uz jugo na otocima, gdje je izglednija mjestimična kiša ili prolazni pljuskovi. Oborine su izglednije u četvrtak duž cijele obale, kao i početkom vikenda kada se očekuje izraženija epizoda južine. No, temperatura bez veće promjene.