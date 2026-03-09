Pretežno sunčan dan, ponegdje moguća kiša: Evo kakvo nas vrijeme čeka ostatak tjedna

Pretežno sunčano, uz prolazno više oblaka u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije te na jugu, gdje može biti malo kiše ili ponekog pljuska, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak. Vjetar će biti većinom slab, a na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro slaba, podno Velebita i umjerena bura, zatim u Dalmaciji većinom umjeren južni vjetar i jugo. Najviša temperatura zraka bit će od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva
Vrijeme kroz tjedan - kopno i more
U unutrašnjosti nastavak toplog vremena, osobito u početku, a i jutra će biti malo manje hladna. Ipak neće biti baš sasvim sunčano, bit će povremeno više oblaka, osobito oko četvrtka i početkom vikenda, ali samo sporadično uz malo kiše ili kraći pljusak, uglavnom u gorju, prognozira RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.
Na Jadranu nešto oblačnije nego na kopnu, osobito uz jugo na otocima, gdje je izglednija mjestimična kiša ili prolazni pljuskovi. Oborine su izglednije u četvrtak duž cijele obale, kao i početkom vikenda kada se očekuje izraženija epizoda južine. No, temperatura bez veće promjene.