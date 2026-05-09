Počinje 'Štampar u tvom kvartu': Evo gdje danas možete obaviti preventivne preglede

Posjetitelji će moć i obaviti mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi , dobiti nutricionističko i kineziološko savjetovanje te savjete o očuvanju mentalnog zdravlja, prevenciji ovisnosti i prestanku pušenja.

Sajam će se održati od 9 do 12 sati kod spomenika Petrici Kerempuhu. Povod je Međunarodni dan tjelesne aktivnosti - Dan kretanja za zdravlje, s ciljem promicanja zdravih životnih navika i dostupnosti preventivnih zdravstvenih usluga građanima svih generacija.

Program uključuje i savjetovalište školske i adolescentne medicine, radionice prve pomoći, baby handling i savjetovalište za dojenje, edukacije o zaštiti okoliša i zdravlju te radionice urbanog vrtlarstva i uzgoja ljekovitog bilja.

Za unaprijed naručene žene bit će organizirani i mamografski pregledi, a građani će moći sudjelovati i u rekreativnim sadržajima poput poligona spretnosti i snage te degustaciji zdravih voćnih smoothie napitaka.

Za najmlađe će biti organizirana radionica „šminkanja” ozljeda.

Manifestacija se održava u suradnji s Gradom Zagrebom, Domom zdravlja Zagreb - Centar, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb, Zagrebačkim savezom sportske rekreacije „Sport za sve” i drugim partnerima.

Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, poznat i kao Dan kretanja za zdravlje, obilježava se 10. svibnja s ciljem promicanja redovite tjelesne aktivnosti i upozoravanja na zdravstvene rizike sjedilačkog načina života.

Obilježavanje je pokrenula Svjetska zdravstvena organizacija kako bi potaknula građane svih dobnih skupina na svakodnevno kretanje i usvajanje zdravijih životnih navika, budući da tjelesna neaktivnost povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, pretilosti, ali i problema s mentalnim zdravljem.

Stručnjaci upozoravaju da i umjerena svakodnevna aktivnost poput hodanja, vožnje bicikla ili rekreativnog vježbanja može značajno pridonijeti očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja te kvaliteti života.

Sajam zdravlja ‘Štampar u tvom kvartu’ održava se već nekoliko godina po zagrebačkim četvrtima kao javnozdravstvena akcija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’, s ciljem približavanja preventivnih pregleda i zdravstvenih savjetovanja građanima.