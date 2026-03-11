Meteorolozi najavili probleme: Posebno upozorenje imaju za alergičare

Na istoku zemlje dan će početi vedrije. Kasnije će se postupno naoblačiti, a navečer u zapadnoj Slavoniji može pasti i malo kiše. Vjetar većinom slab južni, popodne na zapadu umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 6 °C, a najviša dnevna između 17 i 20 °C, javlja HRT.

U središnjim krajevima izmjenjivat će se sunce i oblaci. Poslijepodne je moguć i poneki pljusak, lokalno i uz grmljavinu. Zapuhat će umjeren, na udare na sjeveru i jak jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 16 do 19 °C, a najniža jutarnja između 2 i 6 °C.

Na zapadu zemlje bit će oblačnije nego drugdje. Povremeno će padati kiša, mjestimice i u obliku pljuskova. Ujutro se u ličkim kotlinama može pojaviti i magla. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak, u Gorskome kotaru lokalno i jak, a more sjevernog Jadrana bit će malo do umjereno valovito. Temperatura ujutro od 5 do 10 °C, po kotlinama niža, a popodne većinom od 10 °C u gorju do 15 °C na moru.

U Dalmaciji će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja. Na sjeveru i u unutrašnjosti regije lokalno je moguć kratkotrajan pljusak. Uglavnom je na sjeveru i u njezinoj unutrašnjosti lokalno moguće malo kiše, pa i pljusak. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar uz većinom malo valovito more. Najviša temperatura zraka između 16 i 19 °C, a jutarnja od 6 do 11 °C, u Zagori niža.