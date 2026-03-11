Meteorolozi najavili probleme: Posebno upozorenje imaju za alergičare

Srijeda donosi promjenjivo vrijeme u većem dijelu Hrvatske. Bit će oblaka, mjestimice i kiše, osobito na sjevernom Jadranu i u gorju. Unatoč tome, temperature će ostati neuobičajeno visoke za ovo doba godine
Na istoku zemlje dan će početi vedrije. Kasnije će se postupno naoblačiti, a navečer u zapadnoj Slavoniji može pasti i malo kiše. Vjetar većinom slab južni, popodne na zapadu umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 6 °C, a najviša dnevna između 17 i 20 °C, javlja HRT.
U središnjim krajevima izmjenjivat će se sunce i oblaci. Poslijepodne je moguć i poneki pljusak, lokalno i uz grmljavinu. Zapuhat će umjeren, na udare na sjeveru i jak jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 16 do 19 °C, a najniža jutarnja između 2 i 6 °C.
Na zapadu zemlje bit će oblačnije nego drugdje. Povremeno će padati kiša, mjestimice i u obliku pljuskova. Ujutro se u ličkim kotlinama može pojaviti i magla. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak, u Gorskome kotaru lokalno i jak, a more sjevernog Jadrana bit će malo do umjereno valovito. Temperatura ujutro od 5 do 10 °C, po kotlinama niža, a popodne većinom od 10 °C u gorju do 15 °C na moru.
U Dalmaciji će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja. Na sjeveru i u unutrašnjosti regije lokalno je moguć kratkotrajan pljusak. Uglavnom je na sjeveru i u njezinoj unutrašnjosti lokalno moguće malo kiše, pa i pljusak. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar uz većinom malo valovito more. Najviša temperatura zraka između 16 i 19 °C, a jutarnja od 6 do 11 °C, u Zagori niža.
Na krajnjem jugu očekuje se mirnije vrijeme. Bit će dosta sunca, uz povremene oblake i uglavnom bez kiše. Vjetar većinom slab južnih smjerova, more mirno i malo valovito.
Promjenjivo i dalje
Takvo vrijeme zadržat će se i idućih dana. U unutrašnjosti će povremeno padati kiša, najčešće u četvrtak. Petak bi mogao donijeti više sunca, a ponegdje i jutarnju maglu.
U nastavku tjedna u unutrašnjosti promjenjivo te i dalje iznadprosječno toplo. Mjestimice kiša, pa i u obliku pljuskova, najčešće u četvrtak, a najrjeđe u petak, kad će biti i najviše sunčanih sati te ujutro ponegdje magle. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni.
Počinju problemi za alergičare
Na Jadranu također promjenjivo. Pljuskovi su izgledniji u četvrtak i subotu, dok bi petak mogao biti sunčaniji. U petak prolazno sunčanije, uz slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
Meteorolozi podsjećaju i da je ovo razdoblje kada u prirodi počinju jači proljetni procesi, pa bi radove u vrtovima i voćnjacima trebalo privesti kraju prije početka cvatnje.