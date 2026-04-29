Plenković odvratio oporbi oko Ustavnog suda: Mi biramo objektivno, nemaju što reći

Premijer Andrej Plenković odbacio je u srijedu teze da vladajući ne žele popuniti Ustavni ni Vrhovni sud, te ustvrdio da oni biraju ljude objektivno, a oporba one za koje znaju kako će se ponašati.

„Dakle, mi biramo ljude objektivno, kojima oporba osobno nema što reći. Oni biraju nekoga za koga znaju otprilike kako će se tamo ponašati”, rekao je Plenković u emisiji Hrvatskog radija "A sada, Vlada" koja je emitirana iz Dubrovnika. Napomenuo je da su imali već deset mjeseci situaciju gdje oporba praktički oteže dogovor o izboru trojice ustavnih sudaca. Dali smo im jedan impuls u siječnju, rekli smo, može izbor ustavnih sudaca, ali zajedno s paralelnim procesom za izbor predsjednika ili predsjednice vrhovnog suda, ne da bismo jedno drugim uvjetovali, nego da bismo ih pokrenuli, podsjetio je premijer.

O Pajaliću i Sućeviću: Njih smo birali da ih oporba prihvati Smatra da oporba ne bi htjela da se izaberu ljudi koji nisu po njihovom „guštu”, odnosno htjela bi ljude koji će po svakom osjetljivom, ideološkom ili političkom ili pravnom pitanju očekivano djelovati u smislu pravnih shvaćanja pa i zalaganja na način koji odgovara oporbi. Stoga su vladajući sugerirali više imena, među njima suca Vrhovnog suda Željka Pajalića i odvjetnika Mladena Sučevića za koje smatraju da su po svom pravničkom znanju i dosadašnjem radu i iskustvu u potpunosti neovisni. „Upravo smo birali njih da bih oni mogli prihvatiti”, poručio je premijer, naglasivši da u čitavoj toj kakofoniji koju oni produciraju danima, nitko nije imao zamjerke. Naglasio je da Pajalić ni Sučević nemaju kalkulacije.

Opstrukcija, a ne reizbor Narativ oporbe je, dodao je premijer - „Naši su, valjda, neovisni, ali će se otprilike ponašati kako mi očekujemo, a za vaše presumiramo da će ovisiti o vama”. Ustvrdio je da oporbi sad ne paše tko predlaže te kandidate te im je jedini stvarni cilj opstrukcija, odnosno neizbor.