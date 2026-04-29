Saborski odbor usvojio kandidate za Vrhovni sud: Pozitivno mišljenje u osmom pokušaju

Saborski Odbor za pravosuđe u srijedu je, u osmom pokušaju, dao mišljenje o kandidatima za čelnika Vrhovnog suda te je predsjedniku Republike uputio pozitivno mišljenje za sve troje kandidata, Mirtu Matić, Aleksandru Maganić i Šimu Savića.
Nakon toga, predsjednik bi Saboru, kao jedini ovlašteni predlagatelj, trebao predložiti kandidata.
Nakon sedam neuspjelih pokušaja da se prethodno donese mišljenje o kandidatima za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda zbog opstrukcije vladajuće većine, Odbor za pravosuđe u srijedu je većinom glasova dao pozitivno mišljenje za troje kandidata - sutkinju Visokog trgovačkog suda, Mirtu Matić, profesoricu zagrebačkog Pravnog fakulteta, Aleksandru Maganić i zagrebačkog odvjetnika Šimu Savića. Odbor je kandidate saslušao 1. prosinca prošle godine.
Lijeva oporba je glasala 'za' samo za kandidatkinju Matić, predsjednik Odbora Nikola Grmoja (Most) je bio protiv nje, dok su se o ostalih dvoje kandidata izjasnili suzdržano.
Čelno mjesto prazno godinu dana
Čelno mjesto Vrhovnog suda upražnjeno je više od godinu dana, a nakon propasti dva javna poziva, Odbor je ipak u trećem postupku iznjedrio kandidate koje upućuje predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću koji odlučuje koga će od kandidata predložiti za nasljednika Radovana Dobronića.
Mišljenje Odbora za predsjednika nije obvezujuće niti postoji rok u kojemu je Saboru dužan podnijeti svoj prijedlog. Milanović je ranije najavljivao kako će njegova kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda biti sutkinja Mirta Matić.
Kada predsjednikov prijedlog dođe u Sabor, o njemu se odlučuje običnom većinom.