Saborski odbor usvojio kandidate za Vrhovni sud: Pozitivno mišljenje u osmom pokušaju

Nakon toga, predsjednik bi Saboru, kao jedini ovlašteni predlagatelj, trebao predložiti kandidata.

Nakon sedam neuspjelih pokušaja da se prethodno donese mišljenje o kandidatima za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda zbog opstrukcije vladajuće većine, Odbor za pravosuđe u srijedu je većinom glasova dao pozitivno mišljenje za troje kandidata - sutkinju Visokog trgovačkog suda, Mirtu Matić, profesoricu zagrebačkog Pravnog fakulteta, Aleksandru Maganić i zagrebačkog odvjetnika Šimu Savića. Odbor je kandidate saslušao 1. prosinca prošle godine.

Lijeva oporba je glasala 'za' samo za kandidatkinju Matić, predsjednik Odbora Nikola Grmoja (Most) je bio protiv nje, dok su se o ostalih dvoje kandidata izjasnili suzdržano.