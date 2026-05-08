Šogor Pétera Magyara odustao od kandidature za mađarskog ministra pravosuđa

Márton Melléthei-Barna povukao je kandidaturu za ministra pravosuđa u novoj mađarskoj vladi nakon kritika zbog obiteljskih veza s novoizabranim premijerom Péterom Magyarom
Odvjetnik koji je oženjen Magyarovom sestrom Annom Ilonom Melléthei-Barna, rekao je da se povlači kako ne bi narušio povjerenje javnosti u političku tranziciju zemlje, javlja Politico.
Neoborivo sa svih stajališta
‘Kako se na tranziciju ne bi bacila ni najmanja sjena, konzultirao sam se s Péterom Magyarom i složili smo se da bi interesima zemlje i vlade TISZA-e najbolje služilo’ da tu dužnost preuzme drugi kandidat, napisao je u objavi na Facebooku.
Melléthei-Barna inzistirao je na tome da bi njegovo imenovanje bilo ‘neoborivo s pravnog, političkog, moralnog i ljudskog stajališta’, ali je priznao da su njegove ‘obiteljske i prijateljske veze s premijerom’ postale smetnja u osjetljivom političkom trenutku.
Preokret dolazi manje od tjedan dana nakon što je Magyar javno branio odluku da svog šogora imenuje na jednu od najmoćnijih dužnosti u mađarskoj vladi. Nazvavši stručnu kompetenciju Mellétheija-Barne ‘neupitnom’, mandatar je tvrdio da su zabrinutosti zbog nepotizma razumljive, ali rješive.
Magyar je također rekao da će njegova sestra, sutkinja na Središnjem okružnom sudu u Pešti, odstupiti s dužnosti ‘kako bi se izbjegao čak i privid ispreplitanja grana vlasti’.
Magyar je prve ministre predstavio 20. travnja, nekoliko dana nakon što je na mađarskim izborima 12. travnja svrgnuo Viktora Orbána i okončao 16-godišnju vlast nacionalističkog čelnika.
Nakon povlačenja Mellétheija-Barne, Magyar je u petak objavio da je za dužnost ministrice pravosuđa nominirao Mártu Görög, dekanicu Pravnog i političkog fakulteta Sveučilišta u Szegedu. Ta pravnica regionalna je predsjednica Mađarske odvjetničke komore i članica odjela Mađarske akademije znanosti specijaliziranog za pravna pitanja.
Novi mađarski parlament sastaje se u subotu na konstituirajućoj sjednici, na kojoj se očekuje da će Magyar biti službeno imenovan premijerom.