Šogor Pétera Magyara odustao od kandidature za mađarskog ministra pravosuđa

Márton Melléthei-Barna povukao je kandidaturu za ministra pravosuđa u novoj mađarskoj vladi nakon kritika zbog obiteljskih veza s novoizabranim premijerom Péterom Magyarom

Odvjetnik koji je oženjen Magyarovom sestrom Annom Ilonom Melléthei-Barna, rekao je da se povlači kako ne bi narušio povjerenje javnosti u političku tranziciju zemlje, javlja Politico. Neoborivo sa svih stajališta ‘Kako se na tranziciju ne bi bacila ni najmanja sjena, konzultirao sam se s Péterom Magyarom i složili smo se da bi interesima zemlje i vlade TISZA-e najbolje služilo’ da tu dužnost preuzme drugi kandidat, napisao je u objavi na Facebooku.

Melléthei-Barna inzistirao je na tome da bi njegovo imenovanje bilo ‘neoborivo s pravnog, političkog, moralnog i ljudskog stajališta’, ali je priznao da su njegove ‘obiteljske i prijateljske veze s premijerom’ postale smetnja u osjetljivom političkom trenutku. Preokret dolazi manje od tjedan dana nakon što je Magyar javno branio odluku da svog šogora imenuje na jednu od najmoćnijih dužnosti u mađarskoj vladi. Nazvavši stručnu kompetenciju Mellétheija-Barne ‘neupitnom’, mandatar je tvrdio da su zabrinutosti zbog nepotizma razumljive, ali rješive. Magyar je također rekao da će njegova sestra, sutkinja na Središnjem okružnom sudu u Pešti, odstupiti s dužnosti ‘kako bi se izbjegao čak i privid ispreplitanja grana vlasti’.

