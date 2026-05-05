Magyar: Orban u posljednjem tjednu mandata pljačka državnu blagajnu

Optužio ju je za nekontroliranu javnu potrošnju i preuzimanje novih financijskih obveza u samoj završnici mandata, uz najavu hitne i temeljite revizije državnog proračuna.

Kako prenosi Anadolu, Magyar tvrdi da vlada u posljednjim danima vlasti ‘potpuno pljačka državnu blagajnu’ te da će nova administracija odmah po preuzimanju dužnosti krenuti u detaljnu analizu svih proračunskih rashoda. U objavi na Facebooku poručio je: ‘Viktor Orban bi u posljednjem tjednu potpuno opljačkao državnu blagajnu.’

Prema njegovim riječima, problem nije samo u trošenju već ugovorenih, ali još neisplaćenih sredstava, nego i u preuzimanju novih, opsežnih obveza.

'Kontrole su potpuno ukinute'

‘Cilj više nije samo trošenje novca koji je ugovoren, ali još nije isplaćen, nego preuzimanje novih obveza u što većem iznosu. Kontrole vezane uz obveze i kupnju imovine potpuno su ukinute, a novac se slobodno rasipa’, upozorio je Magyar.

Posebno je istaknuo zabrinjavajuće fiskalne pokazatelje, prema kojima bi proračunski deficit mogao dosegnuti čak 6,8 posto BDP-a, što je znatno iznad prvotno planiranih 3,9 posto, ali i kasnije revidiranih pet posto. U jednoj od najoštrijih kritika naveo je: ‘Lagali su i lagali ujutro, u podne i noću…’