Magyar: Orban u posljednjem tjednu mandata pljačka državnu blagajnu

M.Č.

05.05.2026 u 12:05

Izvor: EPA / Autor: Robert Hegedus
Čelnik stranke Tisza, Peter Magyar, koji bi uskoro trebao preuzeti dužnost premijera Mađarske nakon travanjskih izbora, oštro je napao odlazeću vladu Viktora Orbana

Optužio ju je za nekontroliranu javnu potrošnju i preuzimanje novih financijskih obveza u samoj završnici mandata, uz najavu hitne i temeljite revizije državnog proračuna.

Kako prenosi Anadolu, Magyar tvrdi da vlada u posljednjim danima vlasti ‘potpuno pljačka državnu blagajnu’ te da će nova administracija odmah po preuzimanju dužnosti krenuti u detaljnu analizu svih proračunskih rashoda. U objavi na Facebooku poručio je: ‘Viktor Orban bi u posljednjem tjednu potpuno opljačkao državnu blagajnu.’

Prema njegovim riječima, problem nije samo u trošenju već ugovorenih, ali još neisplaćenih sredstava, nego i u preuzimanju novih, opsežnih obveza.

'Kontrole su potpuno ukinute'

‘Cilj više nije samo trošenje novca koji je ugovoren, ali još nije isplaćen, nego preuzimanje novih obveza u što većem iznosu. Kontrole vezane uz obveze i kupnju imovine potpuno su ukinute, a novac se slobodno rasipa’, upozorio je Magyar.

Posebno je istaknuo zabrinjavajuće fiskalne pokazatelje, prema kojima bi proračunski deficit mogao dosegnuti čak 6,8 posto BDP-a, što je znatno iznad prvotno planiranih 3,9 posto, ali i kasnije revidiranih pet posto. U jednoj od najoštrijih kritika naveo je: ‘Lagali su i lagali ujutro, u podne i noću…’

Magyar je najavio da će vlada predvođena strankom Tisza provesti sveobuhvatnu reviziju javne potrošnje, uključujući rashode, ugovore, državne institucije i kompanije, s posebnim naglaskom na investicije i javnu nabavu.

‘Vlada Tisza koja bude formirana odmah će obnoviti odgovorno upravljanje proračunom, zaustaviti rasipanje novca poreznih obveznika te stati na kraj krađi i rasipništvu’, poručio je. Dodao je kako će nova vlast nastojati osigurati da javni novac ne završava u rukama ‘nekolicine’, nego da služi svim građanima.

'Obavljajte samo nužna plaćanja'

‘Pozivam čelnike ministarstava da ne preuzimaju nikakve nove obveze dok se ne formira vlada Tisza i da obavljaju samo nužna plaćanja za normalno funkcioniranje’, istaknuo je. ‘Nema oprosta za pljačkaše mađarskog naroda’, dodajući kako će odgovornost biti ne samo politička nego i šira, ako se takva praksa nastavi.

Podsjetimo, Magyar i njegova stranka Tisza pobijedili su na travanjskim izborima, čime je okončana dugogodišnja vladavina Viktora Orbana, a nova vlada trebala bi preuzeti dužnost već u svibnju.

