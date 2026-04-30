Ovo se neće svidjeti Bruxellesu: Magyar postavio jasan uvjet Ukrajini

Magyar je iznio niz uvjeta koji se u velikoj mjeri podudaraju s ranijim zahtjevima koje je Viktor Orbán postavio Kijevu još 2024. godine. Fokus je na pravima mađarske manjine, osobito u području obrazovanja na materinskom jeziku.

Prema informacijama Bloomberga, koje prenosi Ukrajinska Pravda , pitanje prava manjina otvoreno je tijekom sastanka Magyara s predsjednikom Europskog vijeća Antónijem Costom u Bruxellesu. Europska unija pritom pojačava pritisak na Mađarsku da odustane od blokade formalnog početka pristupnih pregovora s Ukrajinom .

Iako je Magyar sastanak s Costom opisao kao 'koristan i konstruktivan', izvori navode da atmosfera nije bila jednako pozitivna kao tijekom njegova susreta s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen ranije istog dana.

Sastanak je, osim pitanja Ukrajine, obuhvatio i teme poput europskog proračuna, konkurentnosti te nedavnog neformalnog summita čelnika EU-a na Cipru.

Razočarenje u Kijevu i Bruxellesu

Čvrst stav novog premijera mogao bi razočarati dužnosnike u Kijevu i Bruxellesu, koji su očekivali da će odlazak Orbána otvoriti prostor za ubrzanje ukrajinskog pristupnog procesa.

Brojne članice EU-a, kao i sam Costa, zalažu se za napredak već u narednim tjednima. Na nedavnom samitu na Cipru ocijenjeno je da su početni uvjeti za otvaranje prve faze pregovora već ispunjeni.

Spor oko prava manjina

Orbán je ranije blokirao proces tvrdeći da se prava mađarske manjine u Ukrajini krše. S druge strane, Kijev ističe da je spreman ispuniti postavljene uvjete te naglašava da su prava manjina već zaštićena.

Budući premijer dodatno je naglasio važnost tog pitanja, najavivši moguć susret s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u lipnju u Zakarpatskoj oblasti, gdje živi značajan broj pripadnika mađarske manjine. Međutim, ukrajinska strana još nije potvrdila taj sastanak.

Magyar je već nakon izborne pobjede njegove stranke Tisza poručio da će rješavanje pitanja nacionalnih manjina biti ključno za izgradnju dobrih odnosa sa susjedima.