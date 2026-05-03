Peter Magyar odlučio je razotkriti mračne tajne svoje zemlje: Mnogi od toga strahuju

Budući mađarski premijer Peter Magyar među brojnim obećanjima najavio je da će 22. listopada, uoči 70. obljetnice Mađarske revolucije, javno objaviti tajne dosjee agenata i suradnika komunističke tajne policije. O tome je već razgovarao s Gergőom Csehom Bendegúzom, glavnim ravnateljem Povijesnog arhiva Službi državne sigurnosti, piše Index.hu.

Prema njegovu planu, javni će biti svi dosjei, a ne samo popisi imena agenata, što je izazvalo rasprave među pravnicima i povjesničarima. Jedan od autora prvog prijedloga zakona o lustraciji iz 1990. godine, Péter Hack, podržava objavu popisa agenata, ali ne i otvaranje dosjea.

"Potpuna javna dostupnost dosjea ne bi najviše naudila bivšim agentima, nego osobama koje su bili praćene i špijunirane", upozorio je Hack.