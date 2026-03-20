Slovenija povukla kočnicu: Neće tužiti Izrael jer bi to ugrozilo nacionalnu sigurnost

Istaknuto je i da izraelske vlasti imaju važnu ulogu u omogućavanju slovenskih humanitarnih operacija u Gazi te u evakuaciji slovenskih državljana s Bliskog istoka.

Slovenija je odustala od sudjelovanja zbog 'sigurnosnih rizika' . Premijer Robert Golob isprva je bio sklon podržati prijedlog, no sigurnosne službe su ga od toga odvratile, navode slovenski mediji. Upozoreno je da bi u ključivanje u postupak moglo ugroziti nacionalnu sigurnost , budući da dio slovenskih sustava kibernetičke obrane potječe iz Izraela, navodi Euronews.

Više zemalja, uključujući Nizozemsku, Island, Mađarsku, SAD, Fidži i Namibiju, posljednjih dana podnijelo je svoje podneske sudu.

Bilo je i vanjskih pritisaka

Ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon izrazila je žaljenje zbog odluke, navodeći da je rasprava bila 'emocionalna i iscrpljujuća'.

Naglasila je da Slovenija ostaje pri poštivanju međunarodnog i humanitarnog prava te rada međunarodnih sudova.

'U načelnoj politici redovito upozoravamo i protivimo se politici izraelskog premijera Benjamina Netanyahua prema palestinskom stanovništvu i nastavit ćemo to činiti', poručilo je ministarstvo.

Na pitanje je li odluka rezultat vanjskih pritisaka, Fajon je odgovorila da takvi pritisci postoje, ali da se mora voditi računa o sigurnosnim aspektima.

Izraelci se petljaju u izbore

Odluka dolazi uoči parlamentarnih izbora 22. ožujka, obilježenih aferama i optužbama za miješanje u izbore. Premijer Golob zatražio je od EU-a istragu mogućeg stranog utjecaja nakon objave tajno snimljenih videa. U njima se, navodno, spominju pokušaji utjecaja na donositelje odluka u vladi.

Jedna organizacija za ljudska prava tvrdi da iza snimki stoji izraelska obavještajna tvrtka Black Cube, povezana s oporbenom strankom SDS bivšeg premijera Janeza Janše, što ta stranka odbacuje.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je Golob bio žrtva 'jasnog miješanja' stranih država te upozorio na sve češće pokušaje utjecaja na izbore u Europi.