Slovenija u drami uoči izbora, cure šokantne snimke: 'Iza ovoga stoje veliki igrači'

Tijekom proteklog tjedna slovensku predizbornu kampanju potresla je objava niza snimki napravljenih po istom uzorku. U njima se predstavnike vlasti optužuje za svojevrsnu koruptivnu hobotnicu koja vodi do samog premijera Roberta Goloba i tvrtke Gen-I čiji je svojedobno bio predsjednik uprave. Oni uzvraćaju da je riječ o manipulativnim tvrdnjama čiju autentičnost nitko ne potvrđuje, dok analitičari ocjenjuju da se u izbore uplela - treća zemlja

Prvo su objavljene snimke bivše ministrice pravosuđa Dominike Švarc Pipan, koja je - za razliku od drugih koji su sudjelovali u aferi - barem indirektno potvrdila njihovu autentičnost. Iako kontekst razgovora nije u potpunosti jasan, bivša ministrica u svom odgovoru za državnu agenciju STA objasnila je da je razgovor vodila s predstavnicima britanskog investicijskog fonda Stockard Capital, čiji predstavnici su joj rekli da žele ulagati u podatkovne centre u regiji. Oni su joj u tu svrhu platili i put do Beča gdje je ručala s njihovim predstavnicima, a letjela je zrakoplovom iz Zagreba.

'Htjeli su provjeriti bi li Gen-I (tvrtka čiji je predsjednik uprave prije premijerskog mandata bio Robert Golob, prim. aut), bio zainteresiran za zajedničko ulaganje s njima. Moja je uloga ovdje bila provjeriti s Gen-I postoji li takav interes, a ako postoji, da im onda pružim poslovnu pomoć i savjete o poslovanju u Sloveniji. Nije se radilo o lobiranju ili nečemu nezakonitom, već o normalnim poslovnim savjetima', objasnila je Švarc Pipan sadržaj razgovora.

'Ništa bez Goloba' Snimke je, međutim djelomično demantiraju te se iz njih doznaje da je rekla više nego što bi političarka njezinog kalibra trebala. Na izravan upit tko su utjecajne osobe u Sloveniji, Švarc Pipan spominje gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, bivšeg predsjednika Milana Kučana, premijera Roberta Goloba i njegovu partnericu Tinu Gaber Golob te poznatog predstavnika obavještajne zajednice Damira Črnčeca. Bivša ministrica pravosuđa u snimkama, između ostalog, kaže da se u državnoj energetskoj tvrtki Gen-I gotovo nijedna odluka ne donosi bez odobrenja premijera. Izjavila je da premijer ima veliki utjecaj u Gen-I i da će tvrtka "učiniti ono što im on kaže". Što se tiče Jankovića, kaže da ima veliki utjecaj te da je "imun" na kazneni progon i da ga sudovi ne mogu dirati, dok za Kučana kaže da on i dalje ima "utjecaj iza kulisa".

Robert Golob i Tina Gaber Izvor: Pixsell PXL Agencije / Autor: Ziga Zivulović jr./F.A.Bobo/F.A



Robert Golob i Tina Gaber Izvor: Pixsell PXL Agencije / Autor: Ziga Zivulović jr./F.A.Bobo/F.A

Lobist savjetovao da se kupuje medijski prostor Nakon snimki koje kompromitiraju Švarc Pipan, pojavile su se slične snimke razgovora s odvjetnicom Ninom Zidar Klemenčič, kao i tajno snimljeni razgovor s lobistom Rokom Hodejem. Bivši savjetnik za odnose s javnošću u vladi Mire Cerara hvali se, između ostalog, da je izravno povezan s premijerom Robertom Golobom i nekim njegovim ministrima. Hodej navodi da se puno lobiranja događa prikriveno iza kulisa, da premijer ima "neformalni" utjecaj na tvrtku GEN-I i Slovenski državni holding (SDH), a spominje i vezu između Telekoma i najveće stranke u vladi. Sugovorniku, između ostalog, objašnjava da se to mora raditi prikriveno zbog zakonodavstva o financiranju izbornih kampanja, koje zabranjuje izravnu podršku. Kao mogući način zaobilaženja strogih izbornih ograničenja navodi primjere kupnje medijskog prostora od tvrtki koje žele doprinijeti kampanji. I Hodej tvrdi da su ga kontaktirali predstavnici iste tvrtke, čija stranica više nije aktivna. Dugogodišnji prijatelj premijera Goloba, bivši izvršni direktor državne energetske tvrtke Gen energija, koji je od početka godine zaposlen u privatnoj energetskoj tvrtki NGEN, Dejan Paravan, već je objavio da je imao slično iskustvo. Snimka (još) nije objavljena na internetu, ali je Paravan ipak podnio policijsku prijavu.

Objavljene su i snimke na kojima Vesna Vuković, nekadašnja glavna tajnica stranke Sloboda, govori zastupnici Svobode Tamari Vonta da je upoznata s nalazima parlamentarne istražne komisije koji ministricu infrastrukture i bivšu premijerku Alenku Bratušek za krađu javnih sredstava. U zasebno objavljenoj snimci navodno je glavnoj tajnici Vlade objasnila kako je stranka uz njezinu pomoć predsjednici parlamenta Urški Klakočar Zupančič osigurala dodatni novac uz plaću putem ESPE-a. <<<'Desni Tito' ponovo jaše: Pobjeđuje li na izborima u Sloveniji Thompson, Palestina ili krupni kapital?>>> Autor nepoznat Nije poznato tko stoji iza snimaka. Domena web stranice na kojoj su objavljene registrirana je u ponedjeljak, a web stranica je pokrenuta dan nakon toga. Vlasnik domene nije otkriven. U petak ujutro, između otprilike 8 i 11 sati, web stranica je neko vrijeme bila nedostupna, a na zaslonu se prikazivala greška 509. To obično znači da je web stranica prekoračila mjesečni limit prijenosa podataka koji dopušta hosting paket, piše RTVSlo.