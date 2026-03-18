Janša i Orban ruku pod ruku? 'Oni se konstantno sudaraju, ali...'

Vanjskopolitički komentator HRT-a Tihomir Vinković smatra da je sama afera tempirana uoči izbora. 'Ne bi je pokrenuli u javnosti da ne očekuju da može utjecati na ishod izbora. Koliko materijali koji su objavljeni mogu utjecati na građane i koliko mogu utjecati ankete koje često ne odražavaju javno mišljenje, vidjet ćemo', rekao je. 'Mossad nema drugog posla. U ovom trenutku je sve mirno u Izraelu i oko Izraela pa je sada došao u Sloveniju', naglasio je u emisiji Otvoreno . Govoreći o Mađarskoj, istaknuo je promjene u retorici tamošnjih vlasti.

'Pozicija Viktora Orbana može se vidjeti u onome što govore njegovi ministri. U Bruxellesu su bili ministri vanjskih poslova i energetike, a što je za Hrvatsku jako bitno. Peter Szijjarto više ne govori o JANAF-u kao o alternativnom opskrbnom pravcu, nego kao o pravcu koji je potpuno ravnopravan za dostavu nafte Mađarskoj, kao što je to Družba. Samo kaže da ne bi volio monopol, ustvrdio je. 'Kada ga je novinar pitao što misli o situaciji u Poljskoj, on je rekao da se ne želi miješati u druge države, ali i da želi ostati u Europskoj uniji', nastavio je.

'Međutim, ministar energetike govorio je malo drukčije, tako da od njega nismo saznali smatra li on JANAF još uvijek alternativnim pravcem kojim će se dobavljati nafta, istaknuo je.

'Puno se priča i o mogućem posjetu JD Vancea, ali u Europi nikako da shvate da je Sebastian Gorka - najjači čovjek Trumpove administracije - mađarskog podrijetla, pomoćnik savjetnika za protuterorizam. S Orbanom je bio desetak godina prije 2022. godine, a sada je u američkoj administraciji. Ne zagovara samo interese Mađarske, nego i Viktora Orbana. Vidjet ćemo hoće li Mađarska pristati na europski zajam Ukrajini i hoće li pristati na 20. paket sankcija Rusiji', dodao je.

Bandov: Janša neće nužno pod ruku s Orbanom

Govoreći o mogućem smjeru slovenske politike, Goran Bandov ocijenio je da odnos Janše i Orbana nije jednoznačan.

'Nismo još potpuno sigurni da će Janez Janša pod ruku s Viktorom Orbanom. Ne znači da neće donekle ići u tom smjeru, ali nisam siguran da će u potpunosti ići tim smjerom, rekao je.

'Ono što je bitno, i Viktor Orban i Janez Janša karijeru 1980-ih započinju kao protivnici komunističke ideje. Oni se konstantno sudaraju u tim političkim aktivnostima, prati ih niz skandala, ali imaju uspješne političke karijere. Ova afera je na neki način poveznica između Mađarske i Slovenije. Ista agencija je u Mađarskoj radila pred mađarske izbore. Onaj tko je zainteresiran za financiranje takve kampanje, očito je za to zainteresiran u obje zemlje', kazao je.

'Janša je dosad pokazao da zna staviti slovenske interese ispred drugih interesa i nisam siguran da će tek tako ići s bilo kime za neke druge interese. Sigurno je da bi sada mogao imati više proameričku politiku i zagovarati izraelske standarde', dodao je.

Luša: Afera je zasjenila ključne teme u Sloveniji

Na pitanje može li aktualna afera utjecati na ishod izbora, Đana Luša istaknula je da je neizvjesnost velika. - Sve je moguće. Do ove afere Janez Janša imao je uzlaznu putanju. Sigurno je da ovakva afera može utjecati na izbore i stvorila je velike tenzije i velik interes slovenske javnosti, rekla je.

'Ali opet se postavlja pitanje je li dovoljno motivirala birače. To ostaje za vidjeti. Sigurno da situacija nije ugodna i cijela kampanja se usmjerila na ovu tzv. špijunsku aferu, a druga pitanja koja su važna za Slovence, poput gospodarstva i rata, pala su u drugi plan', ustvrdila je. U širem europskom kontekstu, upozorila je na jačanje populističkih trendova i američki utjecaj.

'SAD je jasno dosad podupirao svoje partnere u Europskoj uniji. Još od Vanceova govora na MSC-u SAD ističe koje su to snage unutar EU-a koje prate populističku retoriku Donalda Trumpa. To je drugi val nacionalističkog populizma koji jača nakon migrantske krize', nastavila je.

'Ako gledamo i vanjsku politiku Mađarske i vanjsku politiku Janše u Sloveniji, tu vidimo snažnu poveznicu s obzirom na to da se Orban u okviru EU-a iskristalizirao kao glavni kočničar europske integracije i centralizacije, pojasnila je. - Međutim, to se polagano mijenja, pogotovo s obzirom na Trumpovu intervenciju u Iranu. Sada je nacionalističkim vođama u Europi teško objasniti te poteze jer se zalažu za suverenost država', dodala je.