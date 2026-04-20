Šef FBI-ja pobjesnio: Nazvali ga pijancem, on uzvraća tužbom od 250 milijuna dolara

Patel traži 250 milijuna dolara (oko 212 milijuna eura) odštete od magazina The Atlantic i autorice članka Sarah Fitzpatrick, za koji se u tužbi navodi da je riječ o ‘opsežnom, zlonamjernom i klevetničkom tekstu’.

‘Tuženici su, naravno, slobodni kritizirati vodstvo FBI-ja’, navodi se u tužbi podnesenoj saveznom sudu u Washingtonu.

‘No prešli su zakonsku granicu objavivši tekst ispunjen lažnim i očito izmišljenim optužbama s ciljem uništavanja ugleda direktora Patela i njegovog uklanjanja s dužnosti’, dodaje se.

Prema pisanju The Atlantica, Patelova pozicija na čelu FBI-ja dovedena je u pitanje, među ostalim, zbog ‘epizoda pretjeranog konzumiranja alkohola’ i ‘neobjašnjivih izostanaka’.