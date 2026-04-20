Šef FBI-ja pobjesnio: Nazvali ga pijancem, on uzvraća tužbom od 250 milijuna dolara

Direktor FBI-ja Kash Patel podnio je u ponedjeljak tužbu za klevetu protiv jednog američkog časopisa koji je objavio da često pretjerano konzumira alkohol i da mu prijeti gubitak funkcije.
Patel traži 250 milijuna dolara (oko 212 milijuna eura) odštete od magazina The Atlantic i autorice članka Sarah Fitzpatrick, za koji se u tužbi navodi da je riječ o ‘opsežnom, zlonamjernom i klevetničkom tekstu’.
‘Tuženici su, naravno, slobodni kritizirati vodstvo FBI-ja’, navodi se u tužbi podnesenoj saveznom sudu u Washingtonu.
‘No prešli su zakonsku granicu objavivši tekst ispunjen lažnim i očito izmišljenim optužbama s ciljem uništavanja ugleda direktora Patela i njegovog uklanjanja s dužnosti’, dodaje se.
Prema pisanju The Atlantica, Patelova pozicija na čelu FBI-ja dovedena je u pitanje, među ostalim, zbog ‘epizoda pretjeranog konzumiranja alkohola’ i ‘neobjašnjivih izostanaka’.
U tužbi Patel osporava korištenje anonimnih izvora.
‘Fitzpatrick nije uspjela pronaći nijednu osobu koja bi javno stala iza ovih tvrdnji, već se u potpunosti oslonila na anonimne izvore za koje je znala da su izrazito politički pristrani i imaju osobne motive’, navodi se.
‘Tuženici su objavili članak sa stvarnom zlom namjerom, iako su nekoliko sati prije objave izričito upozoreni da su ključne tvrdnje potpuno netočne.’
The Atlantic je u ponedjeljak objavio priopćenje u kojem brani svoj tekst.
‘Stojimo iza našeg izvještavanja o Kashu Patelu i odlučno ćemo braniti The Atlantic i naše novinare od ove neutemeljene tužbe’, poručili su iz časopisa.
Od kada je imenovan za direktora FBI-ja, Patel se suočava s optužbama da provodi smjene agenata koje se smatra nelojalnima predsjedniku Donaldu Trumpu, uključujući i one koji su radili na kaznenim predmetima protiv njega nakon odlaska s dužnosti 2021. godine.