spor s medijima

Šef FBI-ja pobjesnio: Nazvali ga pijancem, on uzvraća tužbom od 250 milijuna dolara

M. Šu.

20.04.2026 u 23:27

Kash Patel, direktor FBI-ja Izvor: Profimedia / Autor: Oliver Contreras / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Direktor FBI-ja Kash Patel podnio je u ponedjeljak tužbu za klevetu protiv jednog američkog časopisa koji je objavio da često pretjerano konzumira alkohol i da mu prijeti gubitak funkcije.

Patel traži 250 milijuna dolara (oko 212 milijuna eura) odštete od magazina The Atlantic i autorice članka Sarah Fitzpatrick, za koji se u tužbi navodi da je riječ o ‘opsežnom, zlonamjernom i klevetničkom tekstu’.

‘Tuženici su, naravno, slobodni kritizirati vodstvo FBI-ja’, navodi se u tužbi podnesenoj saveznom sudu u Washingtonu.

‘No prešli su zakonsku granicu objavivši tekst ispunjen lažnim i očito izmišljenim optužbama s ciljem uništavanja ugleda direktora Patela i njegovog uklanjanja s dužnosti’, dodaje se.

Prema pisanju The Atlantica, Patelova pozicija na čelu FBI-ja dovedena je u pitanje, među ostalim, zbog ‘epizoda pretjeranog konzumiranja alkohola’ i ‘neobjašnjivih izostanaka’.

U tužbi Patel osporava korištenje anonimnih izvora.

‘Fitzpatrick nije uspjela pronaći nijednu osobu koja bi javno stala iza ovih tvrdnji, već se u potpunosti oslonila na anonimne izvore za koje je znala da su izrazito politički pristrani i imaju osobne motive’, navodi se.

‘Tuženici su objavili članak sa stvarnom zlom namjerom, iako su nekoliko sati prije objave izričito upozoreni da su ključne tvrdnje potpuno netočne.’

Kash Patel, direktor FBI-ja Izvor: Profimedia / Autor: Mandel NGAN / AFP / Profimedia

The Atlantic je u ponedjeljak objavio priopćenje u kojem brani svoj tekst.

Stojimo iza našeg izvještavanja o Kashu Patelu i odlučno ćemo braniti The Atlantic i naše novinare od ove neutemeljene tužbe’, poručili su iz časopisa.

Od kada je imenovan za direktora FBI-ja, Patel se suočava s optužbama da provodi smjene agenata koje se smatra nelojalnima predsjedniku Donaldu Trumpu, uključujući i one koji su radili na kaznenim predmetima protiv njega nakon odlaska s dužnosti 2021. godine.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti