Iranski hakeri upali u mail šefa FBI-ja, evo što su mu napravili

Dužnosnik ministarstva pravosuđa potvrdio je da je ​Patelova elektronička pošta hakirana i da se objavljeni materijal čini autentičan.

Skupina Handala ⁠Hack Team je na svojoj web stranici navela da se Patelovo ime 'sada nalazi na listi uspješno hakiranih žrtava'.

Zapadni analičari smatraju da je Handala, koja sebe naziva propalestinskom hakerskom skupinom, jedna od nekoliko kojima se služe iranske službe.

Handala je 11. ožujka izvela napad na kompaniju za medicinske usluge i pomagala Stryker sa sjedištem u Michiganu.