Alarmantni podaci iz EU-a: Raste broj slučajeva seksualnog nasilja i silovanja

U odnosu na 2023., broj kaznenih djela seksualnog nasilja porastao je za 5 posto, dok je broj silovanja porastao za 7 posto.

Policija je 2024. zabilježila više od 256.000 kaznenih djela seksualnog nasilja u EU-u, od čega se 38 posto odnosi na silovanje , pokazuju najnoviji podaci Eurostata.

Broj prijavljenih slučajeva silovanja i seksualnog nasilja u Europskoj uniji raste u trenutku kada Unija nastoji uvesti definiciju silovanja temeljenu na pristanku, piše Euronews .

Najveći broj prijava zabilježen je u Francuskoj, Njemačkoj i Švedskoj, dok su Cipar, Malta i Litva imali najmanje prijavljenih slučajeva.

Stručnjaci upozoravaju da porast broja prijava može značiti i veću osviještenost te poboljšane mehanizme prijavljivanja, a ne nužno i stvarni rast nasilja.

Podaci su objavljeni nedugo nakon što je Europski parlament podržao zajedničku definiciju silovanja temeljenu na pristanku, poznatu kao ‘samo da znači da’.

Zastupnici su istaknuli da se pristanak mora procjenjivati u kontekstu, uključujući slučajeve nasilja, zlouporabe moći, zastrašivanja ili ranjivosti žrtve, te su pozvali na bolju zaštitu i potporu žrtvama diljem EU-a.

Iako je EU 2024. prvi put usvojio minimalne standarde za borbu protiv nasilja nad ženama, prijedlog o zajedničkoj definiciji silovanja tada je izostavljen zbog protivljenja pojedinih država članica.

Prema podacima, dugoročni trend također pokazuje rast: između 2014. i 2024. broj kaznenih djela seksualnog nasilja povećan je za 94 posto, a silovanja za 150 posto.

Istodobno, zakonodavstvo se razlikuje među državama članicama, iako većina slijedi okvir Istanbulske konvencije Vijeća Europe.