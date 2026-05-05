podaci eurostata

Alarmantni podaci iz EU-a: Raste broj slučajeva seksualnog nasilja i silovanja

M. Šu.

05.05.2026 u 09:59

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: DMITRI MARUTA / imageBROKER / Profimedia
Bionic
Reading

Broj prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja u Europskoj uniji raste, dok europske institucije istodobno raspravljaju o uvođenju jedinstvene definicije silovanja temeljene na pristanku.

Broj prijavljenih slučajeva silovanja i seksualnog nasilja u Europskoj uniji raste u trenutku kada Unija nastoji uvesti definiciju silovanja temeljenu na pristanku, piše Euronews.

Policija je 2024. zabilježila više od 256.000 kaznenih djela seksualnog nasilja u EU-u, od čega se 38 posto odnosi na silovanje, pokazuju najnoviji podaci Eurostata.

U odnosu na 2023., broj kaznenih djela seksualnog nasilja porastao je za 5 posto, dok je broj silovanja porastao za 7 posto.

vezane vijesti

Najveći broj prijava zabilježen je u Francuskoj, Njemačkoj i Švedskoj, dok su Cipar, Malta i Litva imali najmanje prijavljenih slučajeva.

Stručnjaci upozoravaju da porast broja prijava može značiti i veću osviještenost te poboljšane mehanizme prijavljivanja, a ne nužno i stvarni rast nasilja.

Podaci su objavljeni nedugo nakon što je Europski parlament podržao zajedničku definiciju silovanja temeljenu na pristanku, poznatu kao ‘samo da znači da’.

Zastupnici su istaknuli da se pristanak mora procjenjivati u kontekstu, uključujući slučajeve nasilja, zlouporabe moći, zastrašivanja ili ranjivosti žrtve, te su pozvali na bolju zaštitu i potporu žrtvama diljem EU-a.

Iako je EU 2024. prvi put usvojio minimalne standarde za borbu protiv nasilja nad ženama, prijedlog o zajedničkoj definiciji silovanja tada je izostavljen zbog protivljenja pojedinih država članica.

Prema podacima, dugoročni trend također pokazuje rast: između 2014. i 2024. broj kaznenih djela seksualnog nasilja povećan je za 94 posto, a silovanja za 150 posto.

Istodobno, zakonodavstvo se razlikuje među državama članicama, iako većina slijedi okvir Istanbulske konvencije Vijeća Europe.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KREMLJ SE PRIPREMA

KREMLJ SE PRIPREMA

Zelenski najavio neugodno iznenađenje za Ruse uoči vojne parade u Moskvi
kad lideri nastupaju

kad lideri nastupaju

VIDEO Macron zapjevao, Pašinjan udarao po bubnjevima: Scena sa samita postala hit
kontroverzan proces

kontroverzan proces

Robert Žaja oslobođen za smrt sestara Filipović

najpopularnije

Još vijesti