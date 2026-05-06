Bandov o pregovorima Irana i SAD-a: Dvije stvari su ključni prijepori

U pregovorima između Irana i SAD-a ponovno se otvara prostor za diplomaciju, no i dalje ostaje neizvjesno može li se doista doći do konkretnog dogovora

O mogućem smjeru pregovora i realnim izgledima za dogovor u središnjem Dnevniku HRT-a govorio je Goran Bandov, voditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj Sveučilišta u Zagrebu. Na pitanje vidi li razloge za optimizam, Bandov ističe da je još prerano za takve zaključke, iako se proces pregovora ponovno aktivirao. Ključna je reakcija Teherana - Volio bih da zapravo vidimo taj razlog. U ovom trenutku još nisam siguran da idemo u tom smjeru. Ono što je dobro, okrenuli smo se prema diplomaciji, rekao je Bandov. Dodaje kako su u optjecaju bili i američki i iranski prijedlozi, ali da su odnosi dodatno opterećeni eskalacijama na terenu.

Prema njegovoj procjeni, ključni trenutak bit će reakcija Teherana na aktualnu američku ponudu, koja još nije poznata. - Što će biti točno reakcija Iranaca na ovaj američki prijedlog, tek ćemo vidjeti, nekako nisam baš potpuno siguran da će sve prihvatiti, istaknuo je. Bandov smatra da bi mjesec dana pregovora moglo otvoriti prostor za traženje rješenja, ali naglašava da se radi o kompleksnom procesu u kojem sudjeluje više aktera. Dodaje kako situacija nadilazi odnos dviju država te uključuje širi međunarodni kontekst. - Moramo biti potpuno realni, tamo nisu samo dvije sukobljene strane. Tamo ima puno više sukobljenih strana, puno više interesa, kazao je. Iran kao Iran Govoreći o različitim porukama iz Washingtona, Bandov ocjenjuje da se dio njih može tumačiti kroz unutarnjopolitičku dinamiku u SAD-u. - Unutar Amerike postoje određeni zakonski okviri koji govore da se unutar dva mjeseca postoji mogućnost da predsjednik samostalno djeluje. Mislim da je više-manje sve što je do sada bilo izrečeno, izrečeno za unutrašnju političku situaciju unutar SAD-a, poručio je Bandov.

