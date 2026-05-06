Igrači Bayerna poludjeli i tražili penal: Evo što pravila kažu o spornoj situaciji u Ligi prvaka

Tribine Allianz Arene prvi put su poludjele u 29. minuti. Tada se tražilo igranje rukom Mendesa koji već ima žuti karton. Međutim, portugalski sudac Joao Pedro se nije oglasio.

Svega nekoliko minuta kasnije glavni sudac ponovno je napatnut. Tada su ga opkolili i igrači Bayerna. Stanišić je uputio opasan centaršut, boksao je loptu Safonov, a nakon toga Vitinha pogađa Joaa Nevesa u ruku unutar kaznenog prostora.

Usporena snimka pokazala je kako je Neves uistinu igrao rukom u neprirodnom položaju, ali pravila igre su jasna. Ona nalažu da se ne radi o kažnjenoj ruci kada lopta odigrana od suigrača pogodi igrača iste momčadi u ruku, osim ako lopta nakon toga završi u golu od strane istog igrača. U tome slučaju radi se o kažnjivom igranju rukom.

U svim ostalim slučajevima, kao što je i ovaj, nema prekršaja, niti kaznenog udarca.