Troje ljudi zbog sumnji na hantavirus evakuirani s kruzera

Brod je plovio od Ushuaije u Argentini do Zelenortskih Otoka, uz zapadnoafričku obalu.

Jedna osoba hospitalizirana je u Johannesburgu, druga u Zürichu, a tri sumnjiva slučaja su evakuirana s broda.

Troje ljud i — nizozemski par i jedna Njemica koji su putovali brodom — umrlo je od početka krstarenja, navodi WHO.

Brod je tamo i dalje blokiran dok čeka isplovljavanje prema Tenerifeu, jednom od kanarskih otoka, gdje bi se trebao usidriti u idućih nekoliko dana, prema španjolskim vlastima.

Soj hantavirusa otkriven kod putnika evakuiranog u Južnoafričku Republiku je soj Andes, koji se prenosi s čovjeka na čovjeka, izjavio je u srijedu južnoafrički ministar zdravstva. Sveučilišna bolnica u Ženevi potvrdila je da je identificirala isti taj soj.

"U ovoj fazi, ukupni rizik za javno zdravlje ostaje nizak", procijenio je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus u objavi na platformi X, najavljujući evakuaciju tri sumnjiva slučaja koja su još bila na brodu.

Oni su "na putu prema Nizozemskoj radi pružanja medicinske skrbi", dodao je.

Još jedan putnik s broda, čiji slučaj do sada nije spominjan, hospitaliziran je u Zürichu zbog infekcije hantavirusom, navodi švicarsko ministarstvo zdravstva. "Taj muškarac i njegova supruga vratili su se s putovanja po Južnoj Americi krajem travnja", dodali su.

Brod MV Hondius, koji plovi pod nizozemskom zastavom, od nedjelje je usidren u blizini luke Praia, glavnog grada Zelenortskih Otoka, s 88 putnika i 59 članova posade iz 23 zemlje.

Dva bolesna člana posade i jedna osoba koja je bila s njima u kontaktu iskrcani su u luci Praia prije nego što su kolima hitne pomoći prebačeni u obližnju zračnu luku, odakle će biti evakuirani zrakoplovom, navodi WHO.

Prema riječima Ann Lindstrand, predstavnice WHO-a na Zelenortskim Otocima koju je u srijedu kontaktirao AFP, "svo troje je u stabilnom stanju, a jedan od njih nema simptome". WHO je naveo da su dva člana posade britanske i nizozemske nacionalnosti.

Infekcija hantavirusom može uzrokovati akutni respiratorni sindrom.

Smjer Kanarski otoci

Neposredno nakon prvih evakuacija, MV Hondius krenut će prema Kanarskim otocima, kamo će stići za tri do četiri dana, objavilo je kasno u utorak španjolsko ministarstvo zdravstva. Luka dolaska bit će Tenerife, prema španjolskoj javnoj televiziji (RTVE), koja se poziva na izvore iz ministarstva.

Regionalni predsjednik Kanara Fernando Clavijo ponovno je u srijedu ujutro izrazio protivljenje bilo kakvoj evakuaciji bolesnika na tlo arhipelaga, žaleći se da im središnja vlada u Madridu "nije dala nikakve informacije".

"Nakon dolaska, posada i putnici bit će propisno pregledani, zbrinuti i prebačeni u svoje matične zemlje", dodalo je španjolsko ministarstvo zdravstva.

Nizozemska tvrtka Oceanwide Expeditions navela je da na brodu nije identificiran "nijedan novi simptomatski slučaj".

Potraga za lancem zaraze

U ovoj fazi WHO pretpostavlja da su se jedan ili više prvih slučajeva "zarazili izvan broda", a da je potom došlo do "prijenosa s čovjeka na čovjeku", izjavila je Maria Van Kerkhove, voditeljica odjela WHO-a za prevenciju i pripremu za epidemije i pandemije.

Ipak, pojasnila je da ljudi moraju biti u vrlo bliskom kontaktu kako bi se zarazili. "Rizik za širu javnost je nizak. Ovo nije virus koji se širi poput gripe ili covida-19."

Nakon zaraze jednog Britanca, organizacija je u ponedjeljak potvrdila i zarazu 69-godišnje Nizozemke koja je preminula 26. travnja.

WHO je naveo da je pokrenuta potraga kako bi se "pronašli putnici" s komercijalnog leta između Svete Helene i Johannesburga kojim je putovala spomenuta Nizozemka.

Prema zdravstvenim vlastima argentinske provincije Tierra del Fuego, čiji je glavni grad Ushuaia, MV Hondius prošao je sve stroge kontrole prije isplovljavanja. Također su ocijenili "vrlo nevjerojatnim" da je do zarazom bolesti došlo na njihovu teritoriju.