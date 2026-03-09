Počinje vojni rok: Prve ročnice i ročnici stižu u hrvatske vojarne

U tri hrvatske vojarne, u Kninu, Slunju i Požegi, u ponedjeljak ulaze prve ročnice i ročnici - njih 800, na temeljno vojno osposobljavanje (TVO) koje će trajati dva mjeseca i za koje će primati plaću u iznosu od oko 1100 eura neto, a priznaje im se i dva mjeseca radnog staža

Obvezan vojni rok u Hrvatskoj je postojao do 2007. kada je ukinut te se vraća nakon gotovo 20 godina i godišnje će u Oružane snage RH (OSRH) na TVO biti pozivano do 4000 ročnika, u pet naraštaja, a prve ročnike na vojnom poligonu 'Eugen Kvaternik' kod Slunja danas će dočekati potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Tihomir Kundid. Svake godine mladići koji navrše 18 godina uvode se u vojnu evidenciju u nadležnom Područnom odjelu za poslove obrane, a na TVO će tijekom ove godine biti pozvani muškarci – vojni obveznici rođeni 2007. godine. Iznimno, obveznici stariji od 19, a mlađi od 30 godina mogu se upućivati u skladu s zakonskim kriterijima, a također se mogu i dragovoljno prijaviti. Žene ne podliježu obvezi, ali mogu dragovoljno pristupiti temeljnom vojnom osposobljavanju.

Od 800 ročnika koji danas oblače vojnu odoru, 446 je dragovoljaca, među njima 82 žene, te 354 novaka koji podliježu obvezi služenja, a od pozvanih novaka samo deset ih je izjavilo priziv savjesti. Na TVO je upućeno i pet vrhunskih sportaša. U Kninu i Slunju će TVO polaziti 200 ročnika, a u Požegi 400 ročnika i ročnica. Osposobljavanje ročnicima počinje nakon što su prošli zdravstvene preglede, a obuka će im trajati dva mjeseca i obuhvatit će temeljne vojničke vještine – od rukovanja osobnim naoružanjem i korištenja suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnova samoobrane. Uz tehnička i taktička znanja, ročnici će učiti o ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata. Obuka će se provoditi putem individualnih i grupnih aktivnosti koje potiču razvoj timskog duha, suradnje i osobne odgovornosti, ističe Ministarstvo obrane (MORH), a provodit će je iskusni instruktori OS RH s dugogodišnjim iskustvom u radu s ročnicima na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.