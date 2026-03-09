TVO OD DVA MJESECA

Počinje vojni rok: Prve ročnice i ročnici stižu u hrvatske vojarne

L. Š. / Hina

09.03.2026 u 07:10

Ročnici
Ročnici Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Bionic
Reading

U tri hrvatske vojarne, u Kninu, Slunju i Požegi, u ponedjeljak ulaze prve ročnice i ročnici - njih 800, na temeljno vojno osposobljavanje (TVO) koje će trajati dva mjeseca i za koje će primati plaću u iznosu od oko 1100 eura neto, a priznaje im se i dva mjeseca radnog staža

Obvezan vojni rok u Hrvatskoj je postojao do 2007. kada je ukinut te se vraća nakon gotovo 20 godina i godišnje će u Oružane snage RH (OSRH) na TVO biti pozivano do 4000 ročnika, u pet naraštaja, a prve ročnike na vojnom poligonu 'Eugen Kvaternik' kod Slunja danas će dočekati potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

Svake godine mladići koji navrše 18 godina uvode se u vojnu evidenciju u nadležnom Područnom odjelu za poslove obrane, a na TVO će tijekom ove godine biti pozvani muškarci – vojni obveznici rođeni 2007. godine. Iznimno, obveznici stariji od 19, a mlađi od 30 godina mogu se upućivati u skladu s zakonskim kriterijima, a također se mogu i dragovoljno prijaviti. Žene ne podliježu obvezi, ali mogu dragovoljno pristupiti temeljnom vojnom osposobljavanju.

Od 800 ročnika koji danas oblače vojnu odoru, 446 je dragovoljaca, među njima 82 žene, te 354 novaka koji podliježu obvezi služenja, a od pozvanih novaka samo deset ih je izjavilo priziv savjesti. Na TVO je upućeno i pet vrhunskih sportaša. U Kninu i Slunju će TVO polaziti 200 ročnika, a u Požegi 400 ročnika i ročnica.

Osposobljavanje ročnicima počinje nakon što su prošli zdravstvene preglede, a obuka će im trajati dva mjeseca i obuhvatit će temeljne vojničke vještine – od rukovanja osobnim naoružanjem i korištenja suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnova samoobrane. Uz tehnička i taktička znanja, ročnici će učiti o ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.

Obuka će se provoditi putem individualnih i grupnih aktivnosti koje potiču razvoj timskog duha, suradnje i osobne odgovornosti, ističe Ministarstvo obrane (MORH), a provodit će je iskusni instruktori OS RH s dugogodišnjim iskustvom u radu s ročnicima na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Arhiva
Arhiva Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL

Naknada će ročnicima iznositi oko 1100 eura neto, a točan iznos plaće ovisit će o poreznim olakšicama i stopi poreza na dohodak u mjestu prebivališta. Uz nju imat će plaćene troškove prijevoza i dopusta, a ostvaruju i jednokratnu prednost pri zapošljavanju na neodređeno pod jednakim uvjetima u državnim tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Isto tako, ročniku koji je zaposlen prava iz radnog odnosa miruju i ima naknadu u visini plaće odnosno oko 1100 eura neto mjesečno te za vrijeme služenja temeljnog vojnog osposobljavanja ne može dobiti otkaz kod poslodavca. Po završetku TVO moći će se prijaviti i za djelatnu vojnu službu i graditi profesionalnu karijeru u OS RH, a oni koji ne zasnuju radni odnosu u OS RH bit će raspoređeni u pričuvni sastav Hrvatske vojske u statusu razvrstanog pričuvnika.

Godišnji financijski učinak temeljnog vojnog osposobljavanja za MORH iznosit će oko 23,7 milijuna eura. Svi obveznici vojnoga roka koji su istaknuli prigovor savjesti neće prolaziti TVO već će obavljati civilnu službu u trajanju tri odnosno četiri mjeseca.

