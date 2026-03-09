DIP i u ožujku educira učenike o izbornom sustavu

U ožujku će edukacije održati u Srednjoj školi Glina, Srednjoj školi Topusko, Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkog Križevci, Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, Ekonomsko-birotehničkoj školi Slavonski Brod, Srednjoj školi Isidora Kršnjavog Našice, Drvodjeljskoj i strojarskoj školi Rijeka, te u četiri zagrebačke škole: XIII. Gimnaziji, Građevinskoj i birotehničkoj školi, Obrtničkoj i industrijskoj graditeljskoj školi Zagreb i Školi za primalje.

To su dvije srednje škole više u odnosu na veljaču kada su dužnosnici i službenici DIP-a posjetili devet škola i educirali više od 500 učenika.

U devet srednjih škola koje su obišli u veljači, dužnosnici i službenici DIP-a kroz teorijski dio predavanja učenicima su približili temeljne pojmove izbornog sustava - što su aktivno i pasivno biračko pravo, koje vrste izbora postoje u Hrvatskoj, kako izgleda cjelokupan izborni proces te kada mladi stječu pravo glasa. Učenici su upoznati i sa svojim pravima i obvezama na dan izbora, kao i s mogućnostima aktivnijeg sudjelovanja u izbornom procesu - ne samo kao birači, već i kao kandidati ili članovi biračkih odbora.

U osam godina o izborima educirano više tisuća učenika

Učenicima su podijeljeni i informativni letci „Dezinformacije na izborima“ pri čemu su dužnosnici dodatno pojasnili što su dezinformacije i misinformacije (pogrešne informacije), u čemu je razlika između tih pojmova te na koji način takvi sadržaji mogu utjecati na percepciju javnosti i izborni proces. Učenicima su predstavljeni konkretni primjeri, savjeti kako prepoznati nepouzdane i manipulativne informacije, na što obratiti posebnu pozornost prilikom informiranja te kako provjeravati vjerodostojnost izvora. Naglašena je važnost odgovornog i kritičkog pristupa informacijama, osobito uoči izbora, kako bi mladi birači svoje odluke temeljili na točnim, provjerenim i relevantnim podacima.

Poseban naglasak stavljen je na praktični dio edukacije. U simulaciji izbornog dana učenici su preuzeli uloge birača, članova biračkog odbora i promatrača. Na taj su način stekli neposredno iskustvo i bolji uvid u sam postupak glasanja te važnost pravilne provedbe izbora.

Cilj programa „I moj glas je bitan!“ jest potaknuti mlade na aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskim procesima te ih pravovremeno informirati o važnosti izbora i njihovoj ulozi u društvu.

Taj program DIP je započeo prije osam godina, još 2018., s ciljem da maturante, buduće birače, upozna kako ostvariti aktivno i pasivno biračko prao, tj. kako birati i biti biran. Zahvaljujući tom programu, s osnovama izbornog prava upoznalo se više tisuća učenika.