drama u danskoj

Hrvatski stoper zabio i zakomplicirao ludu borbu za vrh! Pogledajte gol

M.Š

04.05.2026 u 21:01

tportal
Izvor: EPA / Autor: Bo Amstrup
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Midtjylland je u dramatičnoj utakmici 30. kola danskog prvenstva remizirao s Viborgom rezultatom 3:3 i tako nastavio kompliciranu borbu za naslov.

Istaknuo se hrvatski stoper Martin Erlić koji je u 80. minuti zabio pogodak, tada se činilo, za pobjdu. Osim toga, osvojio je čak sedam duela i upisao 10 čišćenja. Njegov gol pogledajte OVDJE.

Domaćin je vodio 2:0 golovima Darija Osorija i Pedra Brava, no Viborg se vratio preko Askera Becka koji je zabio dva puta i izjednačio na 2:2. Ipak, kada se činilo da će mreže do kraja mirovati, Erlić je iskoristio priliku i zabio. Tri boda trebala su otići njegovoj momčadi, a onda je u nadoknadi Dorian Hanza zabio za 3-3.

Midtjylland na vrhu dva kola prije kraja

Ovom pobjedom Midtjylland je zasjeo na prvo mjesto ljestvice dva kola prije kraja prvenstva. Ima isti broj bodova kao konkurent, ali bolju gol-razliku, što bi moglo biti presudno u borbi za naslov. Erlićev pogodak tako bi se lako mogao pokazati jednim od ključnih trenutaka sezone.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
drama u danskoj

drama u danskoj

Hrvatski stoper zabio i zakomplicirao ludu borbu za vrh! Pogledajte gol
nevjerojatna sezone

nevjerojatna sezone

Odigrana ključna utakmica najluđe europske lige: Pogledajte trenutačno stanje
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Hrvat je prekinuo jednu od najdužih dominacija u Europi: Evo što je poručio Daliću

najpopularnije

Još vijesti