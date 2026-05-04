Hrvatski stoper zabio i zakomplicirao ludu borbu za vrh! Pogledajte gol

Istaknuo se hrvatski stoper Martin Erlić koji je u 80. minuti zabio pogodak, tada se činilo, za pobjdu. Osim toga, osvojio je čak sedam duela i upisao 10 čišćenja. Njegov gol pogledajte OVDJE.

Domaćin je vodio 2:0 golovima Darija Osorija i Pedra Brava, no Viborg se vratio preko Askera Becka koji je zabio dva puta i izjednačio na 2:2. Ipak, kada se činilo da će mreže do kraja mirovati, Erlić je iskoristio priliku i zabio. Tri boda trebala su otići njegovoj momčadi, a onda je u nadoknadi Dorian Hanza zabio za 3-3.

Midtjylland na vrhu dva kola prije kraja

Ovom pobjedom Midtjylland je zasjeo na prvo mjesto ljestvice dva kola prije kraja prvenstva. Ima isti broj bodova kao konkurent, ali bolju gol-razliku, što bi moglo biti presudno u borbi za naslov. Erlićev pogodak tako bi se lako mogao pokazati jednim od ključnih trenutaka sezone.