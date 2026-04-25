Ovo je bila jasna poruka Trumpu: Danski kralj proteklih je dana boravio na Grenlandu

Kako stoji u priopćenju Kraljevske palače, danski kralj Frederik X proputovao je Grenlandom sa zapregom psećih saonica

Prema priopćenju iz palače, danski kralj proveo je nekoliko dana s patrolom Sirius Sled. 'Nikad se ne mogu zasititi Grenlanda', prenijela je palača njegove riječi. Također je spomenuo da je odigrao partiju stolnog nogometa na jednoj od postaja na istočnoj obali otoka, koji pripada Kraljevini Danskoj.

Američki predsjednik Donald Trump narugao se patrolama psećih saonica ranije ove godine, u vrijeme pojačanih tenzija nakon njegovih prijetnji pripojenjem Grenlanda. Trump je rekao da je korištenje životinja dokaz da Danska ne može valjano štititi najveći svjetski otok te je iskoristio priliku da iskaže američke pretenzije na Grenland.