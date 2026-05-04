Priprema se 'Nürnberg 21. stoljeća': Kako će se suditi Putinu?

'Ovo je zločin koji je pokrenuo sve ostale. Bez njega ne bi bilo ni drugih zločina', istaknuo je Tihi, nazvavši ga 'majkom svih zločina'.

Za razliku od Međunarodnog kaznenog suda, koji procesuira ratne i zločine protiv čovječnosti , ovaj bi sud ciljao politički i vojni vrh odgovoran za invaziju na Ukrajinu .

Kako objašnjava, cilj je uspostaviti ad hoc tribunal, u suradnji s Vijećem Europe, koji bi se bavio upravo ' zločinom agresije ' – odnosno samom odlukom o pokretanju rata.

'Ako je zločin počinjen, mora biti kažnjen. Ili živimo u svijetu pravila ili u svijetu bezakonja', poručio je Tihi u intervjuu .

Projekt već ima podršku država

Iako neki ovu inicijativu vide kao političku poruku, ukrajinska strana tvrdi da je riječ o stvarnom pravnom mehanizmu koji je već u fazi realizacije.

Prema riječima Tihog, projektu su se pridružile 24 države, a očekuje se njegovo širenje. Europska unija osigurala je tako početna sredstva za organizaciju.

'Ovo nije simbolika – ovo je stvarni i već pokrenut proces', naglasio je.

Kao moguće sjedište tribunala spominje se Haag.

Suđenja i bez optuženih: 'Nema amnestije'

Jedna od ključnih dilema bila je može li se suditi bez fizičke prisutnosti optuženih. Rješenje je pronađeno – suđenja će se moći voditi i u odsutnosti.

'Pravda se mora provesti, čak i ako optuženi nisu fizički prisutni', rekao je Tihi.

To znači da bi presude mogle biti donesene i protiv dužnosnika koji se nalaze u Rusiji.

Ukrajina jasno poručuje da pitanje odgovornosti neće biti predmet političkih pregovora.

'Neće biti amnestije za ruske zločince', istaknuo je Tihi, dodajući da je pravda ključan dio svakog budućeg mirovnog rješenja.

Tko bi se sve mogao naći na optuženičkoj klupi?

Iako je fokus na ruskom vodstvu, potencijalne optužnice mogle bi obuhvatiti i predstavnike država koje podržavaju Moskvu, poput Bjelorusije, Irana i Sjeverne Koreje.

Riječ je o svima koji su, prema ukrajinskom stajalištu, sudjelovali u planiranju ili provedbi agresije.

Tihi podsjeća i na to da je i Nirnberški proces pripreman dok rat još nije bio gotov.

'Ljudi su već tada radili na sudu, dok je rat još trajao. Nisu bili sanjari, već su znali da bez odgovornosti nema budućnosti', rekao je.

Ideja o tribunalu za Ukrajinu pojavila se na početku ruske invazije 2022. godine, a ključni politički korak napravljen je 2025. u Lavovu, kada su europski ministri dali zeleno svjetlo tom projektu.

Za Ukrajinu ovaj tribunal nije samo pravno pitanje, već i temelj budućeg međunarodnog poretka.

'Bez odgovornosti nema ni pravednog mira', zaključio je Tihi.