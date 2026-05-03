Kijev žestoko brani strateški grad na istoku: Rusi sve bliže

Ruske snage postupno se približavaju Kostjantinivki, strateški važnom gradu u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, nastojeći uspostaviti uporište u blizini jednog od najvažnijih ukrajinskih obrambenih područja. Kostjantinivka je dio takozvanog ‘pojasa utvrda’, niza dobro branjenih gradova na istoku zemlje, prenosi Guardian

Načelnik Glavnog stožera ukrajinske vojske Oleksandr Sirski objavio je na Telegramu da ukrajinske snage ‘uporno odbijaju’ pokušaje ruskih postrojbi da se infiltriraju i učvrste u predgrađu Kostjantinivke. ‘U samom gradu provode se protudiverzantske mjere’, naveo je Sirski. Prema ukrajinskom projektu za mapiranje bojišnice DeepState, ruske snage nalaze se oko kilometar od južnih predgrađa grada, dok su manji dijelovi područja oko Kostjantinivke označeni kao siva zona, odnosno prostor nad kojim nijedna strana nema potpunu kontrolu. Guardian navodi da ruske snage pokušavaju stvoriti uporište u blizini tog utvrđenog područja.

Sirski: Napadi su se pojačali u travnju Sirski je rekao da su se ruski ofenzivni pokušaji osjetno pojačali tijekom travnja. Prema njegovim riječima, ruske snage od ponedjeljka su na tom sektoru izvele 83 napada, uglavnom koristeći manje pješačke skupine. Rusko ministarstvo obrane u srijedu je priopćilo da su njegove snage zauzele Novodmitrivku, sjeverno od Kostjantinivke. Guardian također navodi rusku tvrdnju o zauzimanju obližnjeg područja, no takve tvrdnje s bojišta često nije moguće neovisno odmah potvrditi. Kostjantinivka je posljednjih mjeseci pod sve jačim pritiskom. Još početkom travnja Sirski je obišao obrambenu crtu na području Kostjantinivke i Družkivke te tada naveo da ruske snage pokušavaju poboljšati taktički položaj na tom dijelu bojišta. Zašto je Kostjantinivka važna Kostjantinivka je industrijski grad u Donjeckoj oblasti, smješten blizu važnih prometnih pravaca koji vode prema Kramatorsku i Slovjansku. Upravo zato ima veliko vojno značenje: dio je obrambenog sustava koji štiti preostala velika urbana središta pod ukrajinskom kontrolom u Donjeckoj oblasti.