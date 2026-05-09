Trump konačno došao do obogaćenog uranija – ali ne iz Irana

I.V.

09.05.2026 u 08:50

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH/ Will Oliver
Američki predsjednik Donald Trump uspio je ostvariti ono što mu mjesecima nije pošlo za rukom u Iranu – preuzeti zalihe visoko obogaćenog uranija. No ne iz Teherana

Administracija u Washingtonu objavila je da je iz Venezuele uklonjeno 13,5 kilograma obogaćenog uranija iz starog istraživačkog reaktora u blizini Caracasa, u operaciji koju su zajednički proveli SAD, Velika Britanija i Venezuela, piše The Guardian.

Američko ministarstvo energetike opisalo je akciju kao ‘pobjedu za Ameriku, Venezuelu i svijet’, a materijal je nakon složene operacije kopnom i morem prebačen u postrojenje ministarstva energetike u Južnoj Karolini. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) potvrdila je da je transport proveden ‘sigurno i pod strogim nadzorom’.

Trump i dalje pritišće Iran

Operacija dolazi u trenutku kada Trump već mjesecima pokušava prisiliti Iran da preda svoje zalihe visoko obogaćenog uranija. Prema procjenama, Teheran raspolaže s oko 408 kilograma materijala obogaćenog do razine bliske onoj potrebnoj za nuklearno oružje.

Trump je više puta tvrdio da će SAD ‘uzeti’ iranski uranij, pa čak i da će američke snage po potrebi same preuzeti materijal iz iranskih postrojenja. No Iran takve tvrdnje zasad odbacuje.

Američki mediji ranije su objavili da je Pentagon razmatrao i iznimno riskantnu operaciju slanja specijalnih snaga u Iran radi zapljene uranija, što bi uključivalo probijanje podzemnih nuklearnih postrojenja i višednevnu vojnu akciju.

Neočekavano zatopljenje odnosa s Venezuelom

Cijela operacija dodatno je zanimljiva zbog naglog preokreta u odnosima Washingtona i Caracasa. Nakon godina neprijateljstva, Trumpova administracija posljednjih mjeseci ponovno otvara komunikacijske kanale s Venezuelom.

Prema pisanju američkih medija, obnovljeni su diplomatski kontakti, ponovno je otvoreno američko veleposlanstvo, a Caracas je postao zanimljiv američkim energetskim kompanijama zbog golemih rezervi nafte i minerala.

Dok poslovni krugovi pozdravljaju novo približavanje dviju država, dio opozicije u Venezueli optužuje Trumpa da je marginalizirao prozapadne oporbene aktere i okrenuo se pragmatičnom dogovoru s vlastima u Caracasu.

Iako je riječ o relativno maloj količini uranija u usporedbi s iranskim zalihama, operacija ima veliku političku vrijednost za Trumpa. Bijela kuća sada može pokazati konkretan primjer uklanjanja nuklearnog materijala iz jedne države, dok pregovori i pritisci prema Iranu i dalje ne daju željene rezultate.

uživo: dan pobjede u moskvi

Putinova najneobičnija parada dosad: Jedan EU lider mu 'nosi poruku Zelenskog', stiže i Dodik

  • 09:00

    Na snazi visoke mjere sigurnosti Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izdao je ironičnu naredbu kojom "dopušta" rusku vojnu paradu 9. svibnja, rekavši da ukrajinsko oružje neće gađati Crveni trg, piše Reuters. U Moskvi su na snazi mjere visoke sigurnosti. Fotografije Reutersa prikazuju naoružane vojnike na kamionetima te blokirane ceste oko središta glavnog grada koji zajedno s okolnom regijom ima oko 22 milijuna stanovnika.

  • 07:15

    Tko stiže na paradu u Moskvu? Iako Kremlj ove godine nije slao posebne pozivnice stranim državnicima, u Moskvu su ipak stigli pojedini saveznici i partneri Rusije. Među onima koji bi se u subotu trebali pojaviti na Crvenom trgu nalaze se samo dvojica međunarodnih čelnika: predsjednik Laosa Thongloun Sisoulith i malezijski vrhovni vladar Sultan Ibrahim. Kremlj i dalje tvrdi da će prisutan biti i slovački premijer Robert Fico, iako je Fico sam potvrdio da planira preskočiti paradu tijekom posjeta Moskvi. Slovački zamjenik ministra vanjskih poslova Rastislav Chovanec potvrdio je da Fico neće prisustvovati paradi te rekao da bi mogao iskoristiti priliku kako bi prenio poruke Volodimira Zelenskog upućene Vladimiru Putinu. Za Kremlj je to vjerojatno još gori scenarij – da europski lider za kojeg je vjerovao da se na njega može osloniti u Moskvu donese poruku ukrajinskog predsjednika. Na Crvenom trgu očekuju se i dugogodišnji saveznik Kremlja Aleksandr Lukašenko te predstavnici proruskih separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije, kao i delegacija Republike Srpske predvođena Miloradom Dodikom. Unatoč tome što Kremlj ove godine nije slao službene pozivnice stranim liderima, izostanak pojedinih ljudi ipak izazivaju nezadovoljstvo u Moskvi. Posebno se ističe odluka armenskog premijera Nikole Pašinjana da ne dođe na paradu, nakon što je u Erevanu ugostio samit Europske političke zajednice i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, što je izazvalo oštre reakcije ruskog ministarstva vanjskih poslova.

  • 07:12

    Kijev i Moskva potvrdili trodnevno primirje i razmjenu zarobljenika Kijev i Moskva u petak su potvrdili trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika koje je nešto ranije objavio američki predsjednik Donald Trump.  Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je dogovoreno trodnevno primirje s Rusijom u sklopu američkih nastojanja da ispregovara kraj rata koji traje duže od četiri godine. Zelenski je na Telegramu također rekao da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet.
Zbog 'Hoda za život' blokiran centar Zagreba: Obustavlja se promet tramvaja
Europa pred kolapsom zračnog prometa: Bit će pogođeni milijuni putnika

