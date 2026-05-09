Trump konačno došao do obogaćenog uranija – ali ne iz Irana

Američko ministarstvo energetike opisalo je akciju kao ‘pobjedu za Ameriku, Venezuelu i svijet’, a materijal je nakon složene operacije kopnom i morem prebačen u postrojenje ministarstva energetike u Južnoj Karolini. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) potvrdila je da je transport proveden ‘sigurno i pod strogim nadzorom’.

Administracija u Washingtonu objavila je da je iz Venezuele uklonjeno 13,5 kilograma obogaćenog uranija iz starog istraživačkog reaktora u blizini Caracasa, u operaciji koju su zajednički proveli SAD, Velika Britanija i Venezuela, piše The Guardian .

Trump i dalje pritišće Iran

Operacija dolazi u trenutku kada Trump već mjesecima pokušava prisiliti Iran da preda svoje zalihe visoko obogaćenog uranija. Prema procjenama, Teheran raspolaže s oko 408 kilograma materijala obogaćenog do razine bliske onoj potrebnoj za nuklearno oružje.

Trump je više puta tvrdio da će SAD ‘uzeti’ iranski uranij, pa čak i da će američke snage po potrebi same preuzeti materijal iz iranskih postrojenja. No Iran takve tvrdnje zasad odbacuje.

Američki mediji ranije su objavili da je Pentagon razmatrao i iznimno riskantnu operaciju slanja specijalnih snaga u Iran radi zapljene uranija, što bi uključivalo probijanje podzemnih nuklearnih postrojenja i višednevnu vojnu akciju.

Neočekavano zatopljenje odnosa s Venezuelom

Cijela operacija dodatno je zanimljiva zbog naglog preokreta u odnosima Washingtona i Caracasa. Nakon godina neprijateljstva, Trumpova administracija posljednjih mjeseci ponovno otvara komunikacijske kanale s Venezuelom.

Prema pisanju američkih medija, obnovljeni su diplomatski kontakti, ponovno je otvoreno američko veleposlanstvo, a Caracas je postao zanimljiv američkim energetskim kompanijama zbog golemih rezervi nafte i minerala.

Dok poslovni krugovi pozdravljaju novo približavanje dviju država, dio opozicije u Venezueli optužuje Trumpa da je marginalizirao prozapadne oporbene aktere i okrenuo se pragmatičnom dogovoru s vlastima u Caracasu.

Iako je riječ o relativno maloj količini uranija u usporedbi s iranskim zalihama, operacija ima veliku političku vrijednost za Trumpa. Bijela kuća sada može pokazati konkretan primjer uklanjanja nuklearnog materijala iz jedne države, dok pregovori i pritisci prema Iranu i dalje ne daju željene rezultate.