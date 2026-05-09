Gradonačelnik Trogira izabran za predsjednika županijskog SDP-a

"Kao predsjednik županijskog SDP-a zauzet ću se za rješavanje konkretnih poteškoća s kojim se suočavaju građani i neću se baviti ideologijama iz prošlosti," rekao je Bilić za Hinu. Naglasio je da će mu prioritet biti rješavanja poteškoća u zdravstvu kako bi građani imali dostupnije usluge u zdravstvenim ustanovama.

Ocijenio je da školstvo nije dobro organizirano te će se zauzimati za njegovo poboljšanje. Po Bilićevim riječima, nužno je poboljšati javni prijevoz u Dalmatinskoj Zagori

"Želimo biti moderna europska regija koja će razvijati male start-upove, male obrte i malo poduzetništvo. Želimo imati sigurnost i stabilnost, da ne ovisimo o sezoni i o tome je li cijena nafte skočila deset dolara ili nije", rekao je novoizabrani predsjednik Splitsko-dalmatinskog SDP-a.

Ante Bilić na toj je dužnosti naslijedio Ranka Ostojića. Bilić je bio jedini kandidat za predsjednika splitsko-dalmatinskog SDP-a, nazočnih 120 izaslanika jednoglasno mu je dalo potporu.

Za dopredsjednike SDP-a SDŽ izabrani su gradonačelnica Supetra Ivana Marković i gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.