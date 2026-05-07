Plenković: U obnovu Zagreba i Banovine uloženo 4,8 milijarde eura

„Prva je sjednica Vlade u mjesecu i sukladno našoj praksi imamo informaciju o obnovi i učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. Ostvaren je veliki napredak i, slijedom informacija s užeg kabineta, gotovo 4 milijarde i 800 milijuna eura uloženo je u obnovu Zagreba i Banovine u najširem smislu”, rekao je Plenković u uvodnom obraćanju.

Na dnevnom je redu sjednice, uz ostalo, i uredba kojom se utvrđuju kriteriji, mjerila i način izračuna sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Premijer je rekao da će država, prema toj uredbi, ovisno o stupnju razvijenosti jedinica lokalne samouprave, sudjelovati u sufinanciranju vrtića u rasponu od 50 posto za najmanje razvijene općine do oko 6,5 posto za najrazvijenije gradove poput Zagreba.