FOTO Počeo Hod za život, stigao i Thompson

'Vrijeme je za konkretne promjene - zaštitimo život od samog početka', poručili su iz organizacije Hoda za život. Nakon što se kolona u 10:30 okupila ispred Hrvatskog narodnog kazališta, proći će Frankopanskom i Ilicom do Trga bana Jelačića . Potom će proći Praškom ulicom i završiti na Zrinjevcu, gdje će biti održan prigodni program.

Zbog Hoda za život više će tramvajskih linija prometovati izmjenjenim trasama , a policija je zbog subotnjeg Hoda za život, Trnjanskih kresova s najavljenim protuprosvjedima, ali i nogometnog derbija visokog rizika između Dinama i Hajduka angažirala dodatne snage.

Kako javlja Večernji list, među okupljenima na Hodu za život je i Zlatko Hasanbegović, predsjednik stranke Blok za Hrvatsku. Hasanbegović je poručio kako je riječ o 'lijepom licu grada Zagreba', koje je, kako tvrdi, 'lišeno bilo kakve političko-stranačke pozadine'. Na Hod za život stigao je i Marko Perković Thompson, javlja isti izvor.

'Samim hodanjem smo sve rekli', kratko je poručio Thompson te su se zapjevale njegove pjesme.

Stiže i Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva, prenosi Danas.hr. Kako je najavljeno, na manifestaciji će sudjelovati neslužbeno pa neće biti dio službenog programa.

Najavljeno je ranije i da će se ovogodišnji Hod za život, koji slavi deset godina održavanja, održati u 19 gradova, uz geslo 'Prvi korak je zakon', a prvi će se put održati i u Zaprešiću, 23. svibnja te u Puli, 26. rujna.