FOTO Počeo Hod za život, stigao i Thompson

U Zagrebu je započeo jedanaesti Hod za život. Pod geslom ''Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!' okupljeni ponovno skreću pozornost na važnost, kako tvrde, zakonske zaštite svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti
'Vrijeme je za konkretne promjene - zaštitimo život od samog početka', poručili su iz organizacije Hoda za život. Nakon što se kolona u 10:30 okupila ispred Hrvatskog narodnog kazališta, proći će Frankopanskom i Ilicom do Trga bana Jelačića. Potom će proći Praškom ulicom i završiti na Zrinjevcu, gdje će biti održan prigodni program.
Zbog Hoda za život više će tramvajskih linija prometovati izmjenjenim trasama, a policija je zbog subotnjeg Hoda za život, Trnjanskih kresova s najavljenim protuprosvjedima, ali i nogometnog derbija visokog rizika između Dinama i Hajduka angažirala dodatne snage.
Kako javlja Večernji list, među okupljenima na Hodu za život je i Zlatko Hasanbegović, predsjednik stranke Blok za Hrvatsku. Hasanbegović je poručio kako je riječ o 'lijepom licu grada Zagreba', koje je, kako tvrdi, 'lišeno bilo kakve političko-stranačke pozadine'. Na Hod za život stigao je i Marko Perković Thompson, javlja isti izvor.
'Samim hodanjem smo sve rekli', kratko je poručio Thompson te su se zapjevale njegove pjesme.
Stiže i Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva, prenosi Danas.hr. Kako je najavljeno, na manifestaciji će sudjelovati neslužbeno pa neće biti dio službenog programa.
Najavljeno je ranije i da će se ovogodišnji Hod za život, koji slavi deset godina održavanja, održati u 19 gradova, uz geslo 'Prvi korak je zakon', a prvi će se put održati i u Zaprešiću, 23. svibnja te u Puli, 26. rujna.