Prepoznajete li ga? Policija sumnja da je ovaj muškarac napao novinara u Splitu

I.H

09.05.2026 u 15:53

Splitska policija objavila je fotografije muškarca za kojeg se sumnja da je u Splitu u četvrtak napao novinara Sinišu Vukovića. Policija poziva građane da ih, imaju li korisne informacije o osobi s fotografija, o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr.

Podsjetimo, incident se dogodio u četvrtak poslijepodne, na blagdan Svetog Dujma, kada je Vuković sa suprugom šetao Rivom. U blizini Hrvojeve kule i Pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je Vukoviću dobacivao da “piše za četničke Novosti” i “Slobodanku”, uz spominjanje Tita i Jasenovca te psovke.

Vuković se, prema pisanju medija, pokušao udaljiti vjerujući da će sve ostati na verbalnim uvredama, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se sa suprugom udaljio s mjesta događaja te incident prijavio policiji.

