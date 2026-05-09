Policija se oglasila o 'Hodu za život' u Zagrebu

Hod za život, obitelj i Hrvatsku koji je u subotu održan u Zagrebu, prošao je mirno i bez incidenata, kazali su PU zagrebačkoj.

Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske, a prvi od njih održan je u Zagrebu. Više tisuća ljudi krenulo je sa Trga Republike Hrvatske, te su preko Frankopanske, Ilice i Trga bana Jelačića stigli do Zrinjevca.

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je za Hinu kako pjevač Marko Perković Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem Hodu za život na popisu koji je organizator Hoda dostavio Javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac.