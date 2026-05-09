Policija se oglasila o 'Hodu za život' u Zagrebu

U Zagrebu je u subotu održan 11. Hod za život, ove godine pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!"
Hod za život, obitelj i Hrvatsku koji je u subotu održan u Zagrebu, prošao je mirno i bez incidenata, kazali su PU zagrebačkoj.
Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske, a prvi od njih održan je u Zagrebu. Više tisuća ljudi krenulo je sa Trga Republike Hrvatske, te su preko Frankopanske, Ilice i Trga bana Jelačića stigli do Zrinjevca.
Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je za Hinu kako pjevač Marko Perković Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem Hodu za život na popisu koji je organizator Hoda dostavio Javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac.
Najavila je da će više o tome reći gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Thompson je na Zrinjevcu otpjevao jednu pjesmu, "Lijepa li si".
Živalj je navela da parkom Zrinjevac upravlja Javna ustanova Priroda grada Zagreba.
"Grad Zagreb ne izdaje dozvole za zauzimanje javne površine u parku Zrinjevac već to radi javna gradska ustanova Priroda grada Zagreba", istaknula je Živalj.
Poduprijeti Hod došao je i pjevač Marko Perković Thompson koji je ranije na Instagramu pozvao građane da se priključe. Kada je prijepodne stigao među okupljene, zapjevali su njegove pjesme, među kojima i "Ravnotežu", i stih 'partija mi sudi'.
Hod za život prvi je od tri veća događaja koja se danas održavaju u glavnom gradu. U 16 sati počinje nogometna utakmica Dinamo-Hajduk, dok je oko 19 sati predviđeno paljenje Trnjanskih kresova, na nasipu kod Mosta slobode gdje je program počeo u 14 sati.