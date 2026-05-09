VELIKA GALERIJA Pogledajte atmosferu na 'Hodu za život' u Zagrebu: 'Mi volimo i mamu i dijete'

I.V. 09.05.2026 u 11:54

Hod za život koji se održava u subotu u Zagrebu, kao 11. u nizu, a ove godine pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!" želi skrenuti pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti. Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a sudionici nose brojna parole: "Priziv savjesti - temeljno ljudsko pravo", "Zakon treba zaštiti sve ljude bez diskriminacije", "Priziv savjesti - ginekolog koji liječi, a ne usmrćuje", "Mi volimo i mamu i dijete", "I nerođeni životi su važni", "52 dana od začeća dijete štuca"... Također mnogi nose i hrvatske zastave. Tijekom održavanja Hoda za život privremeno je reguliran promet na trasi povorke: HNK – Frankopanska ulica – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića – Praška ulica – Zrinjevac gdje će se održati središnji skup.