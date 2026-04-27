Napadač na Trumpa izveden pred sud: Prijeti mu doživotni zatvor

Muškarac osumnjičen za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu suočava se s teškim optužbama, uključujući atentat na predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, objavile su američke vlasti
Riječ je o 31-godišnjem Coleu Tomasu Allenu iz Kalifornije, koji je uhićen nakon incidenta u hotelu Washington DC Hilton, gdje se održavala svečana večera.
Teške optužbe i moguće kazne
Savezni sudac pročitao je optužnicu protiv Allena, koja uključuje tri kaznena djela: pokušaj atentata na predsjednika, korištenje vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela te prijenos oružja preko državnih granica s namjerom počinjenja kaznenog djela, piše BBC.
Prema navodima tužiteljstva, Allen je navodno putovao kroz više saveznih država kako bi izveo napad. Kod sebe je, tvrde istražitelji, imao sačmaricu kalibra 12, tri noža i dodatno oružje.
Ako bude proglašen krivim, prijeti mu i doživotna kazna zatvora, dok za pojedine točke optužnice može dobiti i do deset godina zatvora.
Trump: ‘Nisam bio zabrinut’
Predsjednik Trump nakon incidenta poručio je da nije bio posebno uznemiren. ‘Nisam bio zabrinut. Razumijem život. Živimo u ludom svijetu’, rekao je u intervjuu.
Iz Bijele kuće ističu da je predsjednik zadovoljan reakcijom Tajne službe, iako nisu isključene moguće promjene sigurnosnih protokola. Glasnogovornica Karoline Leavitt najavila je sastanak na kojem će se razmotriti dodatne mjere zaštite.
Kad je novo ročište?
Allen se na prvom pojavljivanju pred sudom nije izjasnio o krivnji. Sud je zakazao ročište o pritvoru za četvrtak, kada će se odlučivati hoće li ostati u pritvoru do početka suđenja.
Preliminarno ročište zakazano je za 11. svibnja, a slučaj je već izazvao veliku pozornost javnosti zbog ozbiljnosti optužbi i sigurnosnih implikacija za američki politički vrh.