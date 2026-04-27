Napadač na Trumpa izveden pred sud: Prijeti mu doživotni zatvor

Riječ je o 31-godišnjem Coleu Tomasu Allenu iz Kalifornije, koji je uhićen nakon incidenta u hotelu Washington DC Hilton, gdje se održavala svečana večera.

Teške optužbe i moguće kazne

Savezni sudac pročitao je optužnicu protiv Allena, koja uključuje tri kaznena djela: pokušaj atentata na predsjednika, korištenje vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela te prijenos oružja preko državnih granica s namjerom počinjenja kaznenog djela, piše BBC.

Prema navodima tužiteljstva, Allen je navodno putovao kroz više saveznih država kako bi izveo napad. Kod sebe je, tvrde istražitelji, imao sačmaricu kalibra 12, tri noža i dodatno oružje.