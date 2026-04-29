Napadač na Trumpa možda nije ranio agenta tajne službe? Pojavile su se nove indicije

Agenta američke tajne službe, koji je pogođen tijekom pokušaja atentata na Donalda Trumpa, možda je ranio njegov kolega, doznaje Sky News.

Na saslušanju optuženika za napad, Colea Allena, na sudu se moglo čuti da je agent ispalio pet hitaca dok je Allen pokušavao upasti na večeru Udruženja dopisnika Bijele kuće. Allena nije pogodio, ali je zato primio hitac u neprobojni prsluk.

"Ovaj herojski časnik koji je pogođen, ispalio je pet hitaca prema Allenu, koji nije pogođen, već je pao na tlo i odmah je uhićen", izjavio je vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche.

Dodao je da je napadač pucao barem jednom, ali nije htio otkriti je li taj hitac pogodio agenta. "Optuženik je pucao iz svoje sačmarice, znamo da se to dogodilo. No, što se tiče ulaženja u točne balističke detalje, to danas neću raditi", rekao je novinarima.