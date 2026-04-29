Napadač na Trumpa možda nije ranio agenta tajne službe? Pojavile su se nove indicije

Iako je agent ispalio pet hitaca prema Coleu Allenu, metak ga je pogodio u pancirni prsluk. No, čini se da je taj metak ispalio drugi agent, a ne napadač koji je htio ubiti Donalda Trumpa
Agenta američke tajne službe, koji je pogođen tijekom pokušaja atentata na Donalda Trumpa, možda je ranio njegov kolega, doznaje Sky News.
Na saslušanju optuženika za napad, Colea Allena, na sudu se moglo čuti da je agent ispalio pet hitaca dok je Allen pokušavao upasti na večeru Udruženja dopisnika Bijele kuće. Allena nije pogodio, ali je zato primio hitac u neprobojni prsluk.
"Ovaj herojski časnik koji je pogođen, ispalio je pet hitaca prema Allenu, koji nije pogođen, već je pao na tlo i odmah je uhićen", izjavio je vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche.
Dodao je da je napadač pucao barem jednom, ali nije htio otkriti je li taj hitac pogodio agenta. "Optuženik je pucao iz svoje sačmarice, znamo da se to dogodilo. No, što se tiče ulaženja u točne balističke detalje, to danas neću raditi", rekao je novinarima.
Pripremao napad
Tridesetjednogodišnjak je sa sobom imao noževe, sačmaricu i pištolj. Agenti su ga vidjeli kako trči prema dvorani, no uspjeli su ga zaustaviti prije nego što je ušao. Donald Trump i članovi njegova kabineta su izvedeni na drugi izlaz, a reporteri su se skrivali ispod stolova.
Allen je navodno rezervirao sobu u hotelu u kojem se održavala svečana večera. Kako živi u Kaliforniji, na poprište je stigao vlakom. Dosad, prema tvrdnjama odvjetnika, nije bio osuđivan.
Na ročištu, na kojem se tereti za pokušaj atentata na Trumpa i još dvije točke optužnice, Allen se branio šutnjom. Očekuje se i dopuna optužnice. Prijeti mu čak i kazna doživotnog zatvora.