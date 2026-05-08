Plenković u Novoj Gradiški: 'Nova vlast će smiriti političke napetosti'

Održavanje izvanrednih izbora pokazuje da situacija u Novoj Gradiški nije bila uobičajena i normalna što je, kako je rekao, građanima dobro poznato.

Plenković je istaknuo važnost stabilnog i odgovornog vodstva za daljnji razvoj Nove Gradiške, te rekao kako kandidati HDZ-a imaju program i energiju za nastavak razvoja grada i kvalitetnu suradnju s Vladom.

Govoreći o ulaganjima Vlade u Novu Gradišku i Brodsko-posavsku županiju, Plenković je izdvojio projekte u obrazovanju, zdravstvu i gospodarenju otpadom, posebno centar za gospodarenje otpadom u Šaguljama vrijedan 118 milijuna eura.

Spomenuo je i završetak južne obilaznice Nove Gradiške, naglasivši kako očekuje da će buduća gradska vlast biti pouzdan partner u provedbi razvojnih projekata.

Izrazio je i očekivanje da će nova vlast smiriti političke napetosti prisutne posljednjih godina..

Kandidat za gradonačelnika Bernardin Trnka je poručio kako dolazak premijera Andreja Plenkovića u Novu Gradišku potvrđuje snažnu podršku njegovom timu i promjenama koje žele provesti u gradu.

Rekao je da Nova Gradiška ima velik potencijal za razvoj, te da u suradnji s Brodsko-posavskom županijom i Vladom mogu ponuditi bolje i transparentnije upravljanje.

Nova Gradiška zaostaje unatoč velikim ulaganjima države i županije u infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje, rekao je Trnka dodajući da bi rezultati bili bolji uz kvalitetniju gradsku vlast.

Kao primjere uspješnijih sredina naveo je Novsku i Pleternicu koje su, kako je rekao, iskoristile podršku županije i Vlade.

Uz HDZ, na izbore sa svojim kandidatima izlaze SDP, DP i Nezavisna lista Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika.