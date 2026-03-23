'Ozbiljan udar na demokraciju': EU planira prečac za ključni zakon o kemikalijama

U središtu prijepora nalazi se reforma sustava koji regulira kemikalije u EU-u , uključujući potencijalno ažuriranje postojećih pravila i uvođenje strožih mjera za opasne tvari . Umjesto klasičnog zakonodavnog procesa, Komisija razmatra korištenje tzv. delegiranih i provedbenih akata, tehničkih instrumenata koji omogućuju brže donošenje odluka, ali uz znatno manju ulogu zakonodavaca.

Prema informacijama koje je objavio Politico , Bruxelles razmatra mogućnost da ključne dijelove dugo najavljivane reforme kemijskog zakonodavstva provede bez standardne zakonodavne procedure koja uključuje Parlament i države članice. Riječ je o osjetljivoj temi koja se tiče zaštite zdravlja građana i okoliša, ali i interesa snažne kemijske industrije.

Takav pristup izazvao je zabrinutost među zastupnicima u Europskom parlamentu te oni upozoravaju da bi time bili isključeni iz ključnih odluka. Jedan od parlamentarnih izvora poručio je da bi to bio 'ozbiljan udar na demokratski proces' , naglašavajući da se radi o zakonodavstvu koje ima širok utjecaj na građane i industriju.

Komisija želi ubrzati reforme

S druge strane, iz Komisije poručuju da žele ubrzati reforme koje već godinama stoje na mjestu. Ističu da su postojeća pravila zastarjela i nedovoljno učinkovita u suočavanju s novim kemijskim rizicima, uključujući tzv. vječne kemikalije (PFAS), one koje se sporo razgrađuju i mogu imati dugoročne posljedice za zdravlje. 'Ne možemo si priuštiti daljnja kašnjenja', poručuju iz Bruxellesa, uz napomenu da je cilj osigurati višu razinu zaštite zdravlja i okoliša.

Ipak, kritičari upozoravaju da brzina ne smije ići nauštrb transparentnosti i demokratske kontrole. Smatraju da bi ovakav potez mogao stvoriti opasan presedan u kojem se velike regulatorne promjene provode bez pune političke rasprave.

Jak pritisak industrije

Dodatni problem predstavlja snažan pritisak industrije jer ona strahuje od strožih pravila i mogućih ekonomskih posljedica. Kemijski sektor jedan je od ključnih u europskom gospodarstvu, pa svaka promjena regulative izaziva intenzivne lobističke aktivnosti.

U konačnici, pred Europskom komisijom je delikatan balans: kako ubrzati nužne reforme i istodobno očuvati demokratski legitimitet procesa. Rasprava koja se sada vodi mogla bi imati dugoročne posljedice ne samo za kemijsku industriju, nego i za način donošenja odluka u Europskoj uniji.