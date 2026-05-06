na obali mora

Kod Umaga pronađen mrtvi delfin

V. B./Hina

06.05.2026 u 17:57

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija
Leš delfina u raspadnutom stanju pronađen je u utorak ujutro na obali mora u Bašaniji kod Umaga, izvijestili su u srijedu iz istarske policije

Dojavu o pronalasku leša delfina umaška policija je primila je oko osam sati.

Na tijelu delfina vidljiva je ozljeda nalik na prostrijelnu ranu nastalu uporabom vatrenog oružja te je policija o događaju obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo daljnju brigu o mrtvoj životinji.

Nad pronađenim lešom delfina u Zavodu za veterinarsku patologiju obaviti će se vještačenje ozljeda i utvrđivanje točnog uzroka smrti.

Zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubijanja i mučenja životinje, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Oglasio se Iran: Što s osjetljivim pitanjima
Hrvatska na crnoj listi: Ovo su zemlje Europe s najgorim razinama opasnih čestica u zraku
Želi znati što je na stolu

Želi znati što je na stolu

Netanyahu tražio detalje pregovora SAD-a i Irana izravno od američke administracije

