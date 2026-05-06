Kod Umaga pronađen mrtvi delfin

Na tijelu delfina vidljiva je ozljeda nalik na prostrijelnu ranu nastalu uporabom vatrenog oružja te je policija o događaju obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo daljnju brigu o mrtvoj životinji.

Dojavu o pronalasku l eša delfina umaška policija je primila je oko osam sati.

Nad pronađenim lešom delfina u Zavodu za veterinarsku patologiju obaviti će se vještačenje ozljeda i utvrđivanje točnog uzroka smrti.

Zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubijanja i mučenja životinje, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.