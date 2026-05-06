Kod Umaga pronađen mrtvi delfin

Leš delfina u raspadnutom stanju pronađen je u utorak ujutro na obali mora u Bašaniji kod Umaga, izvijestili su u srijedu iz istarske policije
Dojavu o pronalasku leša delfina umaška policija je primila je oko osam sati.
Na tijelu delfina vidljiva je ozljeda nalik na prostrijelnu ranu nastalu uporabom vatrenog oružja te je policija o događaju obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo daljnju brigu o mrtvoj životinji.
Nad pronađenim lešom delfina u Zavodu za veterinarsku patologiju obaviti će se vještačenje ozljeda i utvrđivanje točnog uzroka smrti.
Zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubijanja i mučenja životinje, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.