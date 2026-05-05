Policija upozorila građane: Mi ne šaljemo ovakve poruke!

Kako su naglasili iz istarske policije, zaprimili su dojave građana o SMS porukama u kojima se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa . Nadalje se navodi kako se radi pojednostavljenja postupka, kazna može platiti online te da online plaćanje vrijedi 48 sati. Nakon tog razdoblja, osoba će morati osobno otići u policijsku postaju, a mogu se primijeniti dodatne naknade.

Naime, građani primaju obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka , a iz policije ističu da oni takve poruke ne šalju građanima. " Ako primite takvu poruku, ne odgovarajte na nju niti slijedite poveznicu u poruci" , poručili su.

U poruci se nalazi poveznica na plaćanje, koja vodi na web stranicu koja na prvi pogled djeluje kao web stranica portala eGrađani (ePrekršaji), no nakon pažljivijeg pregleda očito je kako se radi o lažnoj stranici. Na stranici se navodi kako postoji neplaćena prometna kazna te se osoba poziva na plaćanje odmah, a da neplaćanje može rezultirati visokim kaznama, suspenzijom vozačke dozvole ili čak sudskim pozivom.

Na stranici je prostor za unos registracijske oznake, a nakon što osoba unese registracijsku oznaku, otvara se nova stranica s podacima o prekršaju i izrečenoj kazni. Klikom na sljedeću poveznicu otvara se stranica na kojoj se od osobe traži unos podataka o vlasniku kartice, broju bankovne kartice, roku važenja kartice i CVV broju.

Ne odgovarajte na poruku

"Upozoravamo građane da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka te da ako prime takvu poruku, ne odgovaraju na nju niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se o obliku tzv. smishing prijevare kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi", kažu iz policije.

Smishing prijevare, podsjećaju, podrazumijevaju kombinaciju SMS i phishing krađe identiteta, odnosno kampanju pripremnih radnji za počinjenje kaznenih djela prijevare slanjem lažnih SMS poruka u kojima se nalazi poveznica (link) koja vodi prema zlonamjernom softveru. U SMS poruci koju građani zaprime obično se od njih traži da pritisnu, odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu i/ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske ili sigurnosne podatke.