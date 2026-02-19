pod stresom

Dupinka u rijeci Jadro u opasnosti: Prijeti joj infekcija

19.02.2026 u 19:23

Dupin u rijeci Jadro rađa mladunče
Dupin u rijeci Jadro rađa mladunče
Institut Plavi Svijet upozorio je u četvrtak da je dupinka, registrirana pod imenom Skalina, u opasnom zdravstvenom stanju nakon što je u rijeci Jadro na području Solina rodila mrtvo mladunče te joj prijeti krvarenje i infekcija

'Okot je trajao više od dva sata, ova je situacija iznimno opasna za nju. Iako mladunče nije više u njenom tijelu, za nju i dalje postoji opasnost od krvarenja i infekcije', istaknuto je na stranici Instituta čije je sjedište u Lošinju. Dodaje se kako se dupinka, gurajući mrtvo mladunče koje ne želi napustiti, nakratko upetljala među konope vezanih brodica.

'Iako je situacija i dalje opasna za njeno zdravlje, nažalost ne može se ništa poduzeti, jer bi svaka intervencija predstavljala izlaganje dodatnom stresu i riziku', poručili su iz Instituta.

Kod dupina je, kako se naglašava, visoko razvijena socijalna struktura, a jedna od najjačih veza je ona između majke i mladunčeta.

Prekid takve veze za majku je jako stresan te može rezultirati njezinim tugovanjem, koje u nekim slučajevima traje i više dana. Tijekom tog perioda ženka dupina ostaje uz tijelo mladunca i pridržava ga glavom ili pliva s njime na leđima. Tako se ženka oprašta od mladunca, objasnili su iz Instituta.

Građane su pozvali da ne uznemiravaju ženku koja je u srijedu uplovila u rijeku Jadro na području Solina te u četvrtak poslijepodne rodila mrtvo mladunče.

