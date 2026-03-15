Miro Bulj žestoko na Facebooku napao Vučića: 'Mrš, smrade četnički!'

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj uputio je oštre poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, reagirajući na njegove izjave o ratu i odnosima Hrvatske i Srbije.

Bulj je u objavi na društvenim mrežama kritizirao Vučića, ali i hrvatsku Vladu, poručivši da se ne smije relativizirati velikosrpska agresija na Hrvatsku.

'Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: ,,Mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95"!', napisao je Bulj na Facebooku uz fotografiju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Podsjetimo, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je u četvrtak da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti, ali je istaknuo kako strahuje da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada navodnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova. Vučićeve izjave hrvatski je predsjednik Zoran Milanović danas nazvao "neobičnima" i "šašavima", dodajući da ga je već upozorio da memorandum Hrvatske, Albanije i Kosova o suradnji na razini ministarstva obrane ne predstavlja međunarodni ugovor ni bilo kakav vojni savez te da Hrvatska nema vojsku koja bi bila potrebna za takav napad.

