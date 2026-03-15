Miro Bulj žestoko na Facebooku napao Vučića: 'Mrš, smrade četnički!'

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj uputio je oštre poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, reagirajući na njegove izjave o ratu i odnosima Hrvatske i Srbije.
Bulj je u objavi na društvenim mrežama kritizirao Vučića, ali i hrvatsku Vladu, poručivši da se ne smije relativizirati velikosrpska agresija na Hrvatsku.
'Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas, a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: ,,Mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95"!', napisao je Bulj na Facebooku uz fotografiju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Podsjetimo, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je u četvrtak da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti, ali je istaknuo kako strahuje da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada navodnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova.
Vučićeve izjave hrvatski je predsjednik Zoran Milanović danas nazvao "neobičnima" i "šašavima", dodajući da ga je već upozorio da memorandum Hrvatske, Albanije i Kosova o suradnji na razini ministarstva obrane ne predstavlja međunarodni ugovor ni bilo kakav vojni savez te da Hrvatska nema vojsku koja bi bila potrebna za takav napad.
Vučić je pak u nedjelju poslijepodne poručio da mu predsjednik Hrvatske neće određivati što smije govoriti, a što ne.
Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je da je pisanim putem obavijestio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da je Srbija nabavila kineske hiperzvučne rakete te da bi NATO o tome trebao razgovarati, dodajući da ta vrsta kineskog naoružanja "još nije bila primijećena na europskom teritoriju".
Milanović je rekao da ne razumije potrebu za takvom vrstom komunikacije, "osim da se objavi u medijima", jer glavni tajnik NATO-a nije zapovjednik te su njegove ovlasti "nula".