'Ispada da je Anušić od premijera tajio da zna za srbijanske rakete. Izraelski ministar? On i ekipa su homicidalni manijaci'

Budući da je Ivan Anušić ovog tjedna rekao da već mjesecima zna za srbijanske nadzvučne rakete, ispada da je ministar obrane tu informaciju tajio od premijera Andreja Plenkovića koji je tek sada o tome obavijestio glavnog tajnika NATO-a, rekao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Zagrebu.

"Ispada da je Anušić mjesecima tajio od predsjednika vlade činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja, što je jako važno. Tu treba zastati. Jer onda bismo valjda s tim saznanjem i mi u svojim nabavama prilagodili svoju orijentaciju pa nabavili, recimo, proturaketne sustave i protuzračnu obranu", rekao je Milanović novinarima na I. Memorijalnom šahovskom turniru "Sanjin Španović".

"Zašto se onda ne ponašate u skladu (s time)? Zašto Plenković ... nije napisao pismo prije osam mjeseci? Zašto naš plan nabave nije orijentiran na činjenicu da Srbija ima ofenzivno oružje srednjeg dometa kakvo nema nijedna europska država, ako to zaista jesu nadzvučne rakete i ako ih je Srbija u stanju koristiti?", dodao je.

Anušić je u intervjuu za podcast Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak kazao da je hrvatsko ministarstvo obrane već sedam-osam mjeseci svjesno da Srbija posjeduje nadzvučne rakete. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je u četvrtak navečer da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti, ali je istaknuo kako strahuje da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada navodnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova.

Vučićeve izjave Milanović je nazvao "neobičnima" i "šašavima", dodajući da ga je već upozorio da memorandum Hrvatske, Albanije i Kosova o suradnji na razini ministarstva obrane ne predstavlja međunarodni ugovor ni bilo kakav vojni savez te da Hrvatska nema vojsku koja bi bila potrebna za takav napad.

'Izrael radi za Vučića' Plenković je u petak rekao da je pisanim putem obavijestio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da je Srbija nabavila kineske hiperzvučne rakete te da bi NATO o tome trebao razgovarati, dodajući da ta vrsta kineskog naoružanja "još nije bila primijećena na europskom teritoriju". Hrvatski predsjednik je rekao da ne razumije potrebu za takvom vrstom komunikacije, "osim da se objavi u medijima", jer glavni tajnik NATO-a nije zapovjednik te su njegove ovlasti "nula".

"Čemu potreba da se diže tenzija? To si napravio radi hrvatske javnosti, radi birača, da pokažeš da je tebi stalo, ti si zabrinut. Jeftino, ali razumljivo. Međutim, njegov (Plenkovićev) ministar obrane kaže da on to zna već sedam-osam mjeseci. Ja vam ne mogu reći koliko dugo ja imam to saznanje jer se to ne radi", rekao je Milanović, dodajući da je "premijer za to saznao iz novina". Premijer je time Srbiju denuncirao glavnom tajniku NATO-a kao "opasnu državu", smatra Milanović, dodajući da se državama kojima se vjeruje ne zamjeraju stvari poput nabave oružja.

Kada već denuncira Srbiju, tvrdi Milanović, premijer bi trebao raskinuti suradnju i s Izraelom koji Srbiji prodaje oružje te obavlja "integraciju svih tih sustava koje je Srbija skupila". "To je prvi razlog za (nemogućnost) suradnje s Izraelom: da rade s ljudima u koje mi nemamo povjerenja. Ne morate vjerovati meni, vjerujte Plenkoviću ili Anušiću. Oni Srbiju tretiraju kao neprijatelja, ali s tim neprijateljem, tvoj navodni prijatelj (Izrael) ... on radi za Vučića", poručio je Milanović.

'Homicidalni manijaci' Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je u petak u postu na društvenoj mreži X Milanovića za antisemitizam. Reagirajući na Milanovićeve izjave u kojima je kritizirao postupke izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj, rekavši da u Hrvatskoj "nećemo tuđe infekte i bacile, ni izraelske ni iranske", Saar je na X-u napisao da je "uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika neprihvatljiva". "Njegov jezik ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup." Milanović je na pitanje novinara o tome Saara i "njegovu ekipu" nazvao "homicidalnim manijacima", a njegove optužbe za antisemitizam moralnom ucjenom. Također, ranije je optužio Izrael za nepoštivanje međunarodnog prava, političke atentate i ubijanje "70 tisuća ljudi u Gazi". "To su opasno loši tipovi i smatraju da im je sve dozvoljeno i da mogu ubijati bez kazne .. Gledam to kao relativno angažiran čovjek i nekakav humanist. To je nedopustivo i s tim ne želim imati posla i čuvat ću hrvatski ugled i reputaciju koliko mogu", kazao je Milanović. Na tvrdnje novinara da se u krugovima bliskima vladi govori da se Hrvatska ne želi zamjeriti Izraelu kako bi joj olakšao ulazak u OECD, predsjednik je kazao da nije ni znao da je Izrael u toj organizaciji, ali da je to "strašno".

"Slušam u tim krugovima razno razne ludorije. Pa Izrael će nam riješiti problem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Stvarno? Imate li imalo samopoštovanja? A imam rješenje: rješenje je da to Plenković riješi u formatima ... Europske unije, ovima koji se pripremaju za rat s Rusijom ... Mi imamo sve instrumente na raspolaganju da se za taj izborni zakon u BiH izborimo kroz institucije EU-a legitimnim pritiskom", poručio je.

