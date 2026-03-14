Vučić otkrio datum premijere raketa koje su uznemirile Hrvatsku: Imamo ih puno, imat ćemo ih još!

Već nekoliko dana u hrvatskim se medijima, ali i visokoj politici, napeto prati hvalisanje Aleksandra Vučića u srpskim medijima kineskim balističkim raketama CM-400. U subotu je srpski predsjednik konačno otkrio i kad će ih premijerno demonstrirati u akciji

U posjetu Mramorcu, mjestu kod Smederevske Palanke gdje se za dva tjedna odvijaju lokalni izbori, Aleksandar Vučić je najavio da će srpske oružane snage predstaviti nadzvučne balističke rakete CM-400 'oko Vidovdana', srpskog crkvenog praznika i važnog povijesnog datuma koji pada 28. lipnja.

'Rekao sam našim ljudima da puste videozapise, pa pretpostavljam da su im pustili videozapise da vide. Imamo sada puno vježbi, i s onima iz NATO-a i s drugima, ali kada završi, vjerujem da će biti oko Vidovdana, pa ćemo to pokazati', rekao je Vučić. Kako je pojasnio, balističke rakete dometa 400 km i težine gotovo tonu nosit će zrakoplovi MIG-29.

Aleksandar Vučić prisustvovao je rezultatima analize stanja i sposobnosti Vojske Srbije Izvor: Pixsell / Autor: Stanislav Nedelja/ATAImages/PIXS







'Govorimo o raketama zrak-zemlja. To su rakete razorne moći. Imamo značajan broj tih raketa i imat ćemo ih još', rekao je Vučić, te podsjetio da su te rakete korištene u sukobu između Pakistana i Indije, kada je njima uništen radarski sustav S-400. 'To je kinesko oruđe koje se pokazalo iznimnim u sukobu između Pakistana i Indije. Uspjeli su uništiti francuski radar i radarski sustav S-400. Imamo puno toga što niste vidjeli i nastavit ćemo ih nabavljati', rekao je Vučić prilikom posjeta Mramorcu.

