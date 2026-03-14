Vučić otkrio datum premijere raketa koje su uznemirile Hrvatsku: Imamo ih puno, imat ćemo ih još!

Već nekoliko dana u hrvatskim se medijima, ali i visokoj politici, napeto prati hvalisanje Aleksandra Vučića u srpskim medijima kineskim balističkim raketama CM-400. U subotu je srpski predsjednik konačno otkrio i kad će ih premijerno demonstrirati u akciji
U posjetu Mramorcu, mjestu kod Smederevske Palanke gdje se za dva tjedna odvijaju lokalni izbori, Aleksandar Vučić je najavio da će srpske oružane snage predstaviti nadzvučne balističke rakete CM-400 'oko Vidovdana', srpskog crkvenog praznika i važnog povijesnog datuma koji pada 28. lipnja.
'Rekao sam našim ljudima da puste videozapise, pa pretpostavljam da su im pustili videozapise da vide. Imamo sada puno vježbi, i s onima iz NATO-a i s drugima, ali kada završi, vjerujem da će biti oko Vidovdana, pa ćemo to pokazati', rekao je Vučić.
Kako je pojasnio, balističke rakete dometa 400 km i težine gotovo tonu nosit će zrakoplovi MIG-29.
'Govorimo o raketama zrak-zemlja. To su rakete razorne moći. Imamo značajan broj tih raketa i imat ćemo ih još', rekao je Vučić, te podsjetio da su te rakete korištene u sukobu između Pakistana i Indije, kada je njima uništen radarski sustav S-400.
'To je kinesko oruđe koje se pokazalo iznimnim u sukobu između Pakistana i Indije. Uspjeli su uništiti francuski radar i radarski sustav S-400. Imamo puno toga što niste vidjeli i nastavit ćemo ih nabavljati', rekao je Vučić prilikom posjeta Mramorcu.
Kineske rakete kao uteg u prepucavanju s Hrvatskom
Podsjetimo, nakon što je Vojska Srbije na online vojnom forumu MyCity Military pokazala rakete CM-400, hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će o tome obavijestiti glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, jer nitko u Europi nema takve rakete.
Vučić je uzvratio da će ga on obavijestiti jer je 'ponosan na ono što su srpske ruke zaradile' te dodao kako to rade zato što se 'pripremaju za napad' Hrvatske, Albanije i Kosova koji su u međuvremenu formirali savez o vojno-tehničkoj suradnji.
Američki specijalizirani portal Military Watch u utorak je objavio da je srpska vojska time postala prva u Europi koja nabavila hiperzvučne balističke rakete i druga nekineska vojska u svijetu s raketama CM-400.