Vučić: Pazite vi što radite! Neće meni Milanović određivati što ću reći

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu u Bajinoj Bašti, jednom od deset gradova u kojima se za dva tjedna održavaju lokalni izbori, odgovorio je Zoranu Milanoviću na prozivke u vezi s kineskim raketama koje je Srbija nabavila

Podsjetimo, komentirajući srpsku nabavku raketa iz Kine, Milanović je ranije danas u Zagrebu rekao kako je to 'suverena odluka' Srbije, no dodao kako ne zna što Srbija time želi postići. 'Oni dosta troše. Bog te pitaj odakle sva ta sredstva dolaze i je li sve plaćeno. Činjenica je da im je Kina prodala nešto. Zašto to Srbija radi - do određene mjere to da žele imati jako defanzivu razumijem, ali oni se opskrbljuju i napadnim oružjem. I to me brine, ali opet Hrvatska je u NATO-u i Europskoj uniji', rekao je Milanović.

Vučić: Neće meni Milanović diktirati što ću reći Vučić je poručio da mu predsjednik Hrvatske neće određivati što smije govoriti, a što ne. ''Vučić bi trebao paziti što govori', rekao je danas Milanović. Vidite, nisu oni samo određivali našu sudbinu, kako i što bi se trebalo događati u Srbiji, ako im se sviđa, onda su Srbi dobri, ako ne, onda su loši. Zovem se Aleksandar Vučić i predsjednik sam Srbije, predsjednik Hrvatske mi neće diktirati što ću reći. Niti je itko drugi, ikada. Želimo i imat ćemo mir s njima. Želimo puno bolje odnose. Ali ne žalim se na ono što govore. Nema nikakve gadosti i zlobe i prljave kampanje koju nisu vodili protiv mene i moje obitelji i nikada se nisam žalio na to niti kukao i govorio "teško mi je". Ali ako ćete nam reći da pazimo što radimo i govorimo, nećete. Moja poruka vama je "pazite što radite". Odabrao sam put mira i stabilnosti za našu zemlju i mi ćemo je štititi. Uvijek ćemo imati poštovanje prema našoj zemlji. Naš narod će birati tko će voditi ovu zemlju, a ne netko drugi', poručio je Vučić.

Dodao je da Srbija nikada neće nikoga napasti, već će uvijek biti spremna za obranu. 'Vidjeli su jednu raketu i opet bi htjeli odlučivati ​​za nas. Mogu imati sve, biti članica NATO-a, kupiti što god žele, a mi Srbi moramo njih pitati što ćemo kupiti. I to je razlika između nas i onih koji nas žele srušiti. Nećemo nikoga dirati, ali ćemo uvijek biti spremni i dovoljno jaki da odgovorimo svakome tko želi napasti našu zemlju. Ponosan sam što sam predsjednik zemlje koja nikoga ne napada, ne želi nikome zlo, već zna kako se zaštititi', rekao je Vučić.

