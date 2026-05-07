čišća proizvodnja

Njemačka dobila zeleno svjetlo za subvencije industriji vrijedne pet milijardi eura

M.Či./Hina

07.05.2026 u 13:02

Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Europska komisija (EK) odobrila je njemački program subvencija vrijedan pet milijardi eura, namijenjen potpori industrijskim poduzećima u smanjenju emisija stakleničkih plinova

"Ova odluka podupire industriju u prelasku na čišću proizvodnju, uz jasan fokus na učinkovitost i pravednost", izjavila je potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera.

U okviru programa financijska potpora bit će dostupna projektima koji uključuju "temeljne tehnološke promjene i zamjenjuju fosilna goriva ili sirovine alternativama s niskim udjelom ugljika", priopćila je Komisija.

Prihvatljive tehnologije obuhvaćaju elektrifikaciju, korištenje vodika ili biometana, hvatanje i skladištenje ugljika te slične inovacije.

Subvencije će pokrivati isključivo dodatne troškove prelaska na čišće tehnologije, a u slučaju da te alternative postanu jeftinije za korištenje korisnici će morati vratiti razliku, pojasnila je Komisija.

Državne potpore u Europskoj uniji podliježu odobrenju Bruxellesa i strogo su regulirane kako bi se osigurala ravnopravna tržišna utakmica između poduzeća iz ekonomski snažnijih država članica i onih iz slabije razvijenih regija.

