Njemačka dobila zeleno svjetlo za subvencije industriji vrijedne pet milijardi eura

Europska komisija (EK) odobrila je njemački program subvencija vrijedan pet milijardi eura, namijenjen potpori industrijskim poduzećima u smanjenju emisija stakleničkih plinova
"Ova odluka podupire industriju u prelasku na čišću proizvodnju, uz jasan fokus na učinkovitost i pravednost", izjavila je potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera.
U okviru programa financijska potpora bit će dostupna projektima koji uključuju "temeljne tehnološke promjene i zamjenjuju fosilna goriva ili sirovine alternativama s niskim udjelom ugljika", priopćila je Komisija.
Prihvatljive tehnologije obuhvaćaju elektrifikaciju, korištenje vodika ili biometana, hvatanje i skladištenje ugljika te slične inovacije.
Subvencije će pokrivati isključivo dodatne troškove prelaska na čišće tehnologije, a u slučaju da te alternative postanu jeftinije za korištenje korisnici će morati vratiti razliku, pojasnila je Komisija.
Državne potpore u Europskoj uniji podliježu odobrenju Bruxellesa i strogo su regulirane kako bi se osigurala ravnopravna tržišna utakmica između poduzeća iz ekonomski snažnijih država članica i onih iz slabije razvijenih regija.