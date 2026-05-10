Španjolska iskrcava državljane s kruzera s Hantavirusom: Ova bolest nikad nije bila u Europi

Španjolski državljani iskrcali su se prvi, u čamce u skupinama od po pet osoba, nakon čega su prebačeni u autobuse i odvezeni do lokalne zračne luke.

Putnici koji ne pokazuju simptome virusa bit će prebačeni vojnim zrakoplovom u Madrid, pa odvedeni u karantenu, priopćili su vladini dužnosnici, naglašavajući da neće imati doticaja s javnošću.

Luksuzni kruzer isplovio je prema Španjolskoj u srijedu s obale Zelenortskih otoka nakon što su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europska unija zatražile od te zemlje da upravlja evakuacijom putnika.

WHO je u petak objavio najnovije podatke prema kojima se razboljelo osam osoba koje više nisu na brodu, uključujući troje umrlih – nizozemski par i njemačkog državljanina.