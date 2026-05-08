Sprema se udar na turističku sezonu? Njemačka ima zalihe kerozina za još nekoliko mjeseci

„Njemačka ima strateške rezerve kerozina za još nekoliko mjeseci“, izjavio je ministar u Leipzigu gdje je u četvrtak sudjelovao na samitu Međunarodnog transportnog foruma (ITF), međuvladine organizacije sa 72 zemlje.

Krajem mjeseca počinje ljetna turistička ljetna sezona. U svibnju su aviokompanije otkazale 13.000 letova diljem svijeta zbog drastičnog poskupljenja mlaznog goriva koje većinom ulazi u Europu kroz Hormuški tjesnac.

„Njemačka proizvodi 50 posto kerozina, a 50 posto uvozi, uglavnom s Bliskog istoka“, rekao je Schnieder dodavši da su rezerve dovoljne za nadolazeće ljetne mjesece.

„No, nastavi li se kriza u Hormuškom tjesnacu aviokomparnije bi mogle imati problema“, dodao je.