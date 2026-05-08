Sprema se udar na turističku sezonu? Njemačka ima zalihe kerozina za još nekoliko mjeseci

Njemačka, zemlja iz koje dolazi najviše turista u Hrvatsku, ima strateške rezerve kerozina za još nekoliko mjeseci, ali njene zrakoplovne kompanije mogle bi imati problema s opskrbom nastavi li se kriza u Hormuškom tjesnacu, rekao je Hini njemački ministar prometa Patrick Schnieder.
„Njemačka ima strateške rezerve kerozina za još nekoliko mjeseci“, izjavio je ministar u Leipzigu gdje je u četvrtak sudjelovao na samitu Međunarodnog transportnog foruma (ITF), međuvladine organizacije sa 72 zemlje.
Krajem mjeseca počinje ljetna turistička ljetna sezona. U svibnju su aviokompanije otkazale 13.000 letova diljem svijeta zbog drastičnog poskupljenja mlaznog goriva koje većinom ulazi u Europu kroz Hormuški tjesnac.
„Njemačka proizvodi 50 posto kerozina, a 50 posto uvozi, uglavnom s Bliskog istoka“, rekao je Schnieder dodavši da su rezerve dovoljne za nadolazeće ljetne mjesece.
„No, nastavi li se kriza u Hormuškom tjesnacu aviokomparnije bi mogle imati problema“, dodao je.
Njemačka aviokompanija Lufhansa priopćila je 21. travnja da će do listopada ukloniti iz svog rasporeda 20.000 kratkih letova, „što je jednako otprilike 40.000 metričkih tona mlaznog goriva, čija je cijena udvostručena od izbijanja sukoba u Iranu“.
Croatia Airlines je također najavila smanjenje broja letova premda nije otkrila broj.
Turisti iz Njemačke su prošle godine ostvarili 22,3 milijuna noćenja u Hrvatskoj dok su hrvatski turisti zabilježili 13,8 milijuna noćenja, podatak je Hrvatske turističke zajednice. Na trećem mjestu su turisti iz Slovenije s 11 milijuna ostvarenih noćenja.
U njemačkom gradu Leipzigu od srijede traje samit Međunarodnog transportnog foruma. Oko 1.200 sudionika, među kojima 39 ministara, raspravlja o situaciji u globalnom prometu i otpornosti na političke, klimatske i financijske probleme.