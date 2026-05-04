VIDEO Macron iznenadio građane: Trčao glavnim gradom Armenije, pratili ga i psi lutalice

Francuski predsjednik Emmanuel Macron privukao je pozornost javnosti nakon što je tijekom posjeta Erevanu snimljen kako trči ulicama grada, bez uobičajenog protokola
Francuski predsjednik Emmanuel Macron privukao je pozornost javnosti neočekivanim potezom tijekom posjeta Armeniji. Video na kojem se vidi kako trči središtem Erevana brzo se proširio medijima i društvenim mrežama.
Na snimci se vidi kako Macron u sportskoj odjeći trči gradskim ulicama, što je iznenadilo mnoge. Dok su neki njegov potez protumačili kao promicanje zdravog načina života, drugi su ga vidjeli kao neformalan i spontan čin.
Osim osiguranja, Macrona su u trku pratili i psi lutalice, koje je po povratku i podragao.