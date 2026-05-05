Obama: Netanyahu je i mene nagovarao na rat s Iranom, sad je dobio što je htio

‘Smatram da američko vodstvo, kako ga predstavlja predsjednik, mora odražavati temeljno poštovanje prema ljudskom dostojanstvu i pristojnosti, ne samo unutar naših granica nego i izvan njih’, rekao je Obama u intervjuu za časopis New Yorker.

Bivši američki predsjednik Barack Obama upozorio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle izazvati katastrofalnu globalnu štetu ako njihovi čelnici napuste temeljne ljudske vrijednosti, reagirajući neizravno na prijetnju predsjednika Donalda Trumpa da bi Iran mogao biti uništen ako se ne preda, prenosi agencija Anadolu .

Dovodeći u pitanje opravdanost rata protiv Irana, Obama je rekao da ga je izraelski premijer Benjamin Netanyahu snažno nagovarao na vojni sukob, ali da ga je on odbio.

‘Mislim da se moja procjena pokazala točnom’, rekao je, propitujući je li ishod uistinu bio u korist Izraela ili Sjedinjenih Država.

Dodao je da je Netanyahu ‘dobio ono što je želio’, ali da ostaje otvoreno pitanje je li to najbolje za izraelski narod i SAD. Istaknuo je i da postoji ‘dovoljno dokaza’ o njegovim neslaganjima s izraelskim premijerom.

Komentirajući Trumpovu prijetnju Iranu – da bi ‘cijela civilizacija mogla nestati preko noći’ – Obama je, ne imenujući ga izravno, rekao da takav rječnik nije u skladu s vrijednostima koje bi američko vodstvo trebalo zastupati.

‘Ako ne zastupamo te temeljne vrijednosti – da postoje nevini ljudi u državama s lošim vlastima i da moramo brinuti o njima, da možemo pogriješiti ako ne pazimo na oholost i vlastite interese – svijet može krenuti u vrlo lošem smjeru’, rekao je.

Govoreći o odnosima sa saveznicima, Obama je upozorio da će njihova obnova biti iznimno zahtjevna.

‘Popravljanje štete nanesene međunarodnom poretku bit će još teže od nekih unutarnjih reformi’, rekao je, nazvavši poslijeratni sustav međunarodne suradnje ‘jednim od boljih trenutaka američke politike’.