Pucnjava u blizini Bijele kuće, kompleks bio privremeno zatvoren

'Policija je upucala počinitelja, a njegovo stanje zasad nije poznato. Molimo građane da izbjegavaju područje dok hitne službe interveniraju', navodi se u priopćenju američke Tajne službe. U pucnjavi nije ozlijeđen nijedan policijski službenik. Područje oko Bijele kuće brzo je osigurano, a sigurnosne mjere dodatno su pojačane.

Iako nije bilo neposredne prijetnje predsjedniku, incident se dogodio nedavno nakon pokušaja atentata na Trumpa prošlog mjeseca tijekom večere Udruge dopisnika Bijele kuće, kada je napadač zaustavljen prije nego što je stigao do prostorije u kojoj se predsjednik nalazio.

Okolnosti pucnjave zasad nisu razjašnjene, a istraga je u tijeku.