TRUM BIO U ZGRADI

Pucnjava u blizini Bijele kuće, kompleks bio privremeno zatvoren

L. Š.

04.05.2026 u 23:40

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Bijela kuća u ponedjeljak je privremeno bila zatvorena nakon pucnjave u neposrednoj blizini, u kojoj je policija ranila jednu osobu. Američki predsjednik Donald Trump u tom se trenutku nalazio u zgradi, no nije bio u opasnosti i to nije poremetilo njegov raspored, prenose američki mediji

'Policija je upucala počinitelja, a njegovo stanje zasad nije poznato. Molimo građane da izbjegavaju područje dok hitne službe interveniraju', navodi se u priopćenju američke Tajne službe. U pucnjavi nije ozlijeđen nijedan policijski službenik. Područje oko Bijele kuće brzo je osigurano, a sigurnosne mjere dodatno su pojačane.

Iako nije bilo neposredne prijetnje predsjedniku, incident se dogodio nedavno nakon pokušaja atentata na Trumpa prošlog mjeseca tijekom večere Udruge dopisnika Bijele kuće, kada je napadač zaustavljen prije nego što je stigao do prostorije u kojoj se predsjednik nalazio.

Okolnosti pucnjave zasad nisu razjašnjene, a istraga je u tijeku.

Policija privela Antu Mamuta, načelnika Marine. Izbila tučnjava, ima i ozlijeđenih
Nakon Putina primirje najavio i Zelenski: 'Ljudski život je vredniji ‌od bilo kakve proslave'
Cijena goriva je pala, ali prijevoznici svoje neće spuštati: Natankali smo skuplje

