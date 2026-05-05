Lažne prijetnje bombom u zagrebačkoj gradskoj upravi i sjedištu Možemo

Bi. S.

05.05.2026 u 22:22

Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Policija je danas zaprimila nove prijetnje o postavljenim bombama. Zato su malo prije 15 sati evakuirane zgrade zagrebačke gradske uprave, te sjedište stranke Možemo. Na teren su izišli policijski timovi i psi tragači te se pokazalo da su prijetnje lažne

Ovo je već treća dojava o postavljenoj bombi u sjedištu zagrebačke gradske uprave u posljednja 3 mjeseca. Protueksplozivnim pregledom utvrđeno je da su sve dojave bile lažne.

'Od policije smo dobili dojavu o mogućoj postavljenoj bombi u zgradi Gradske uprave. Svi zaposlenici i svi koji su bili prisutni u zgradi su napustili zgradu', izjavila je glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj, prenosi HRT. 

